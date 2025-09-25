The Cure, Doja Cat y Gorillaz, en el cartel del Primavera Sound 2026
Primavera Sound ha compartido el cartel con los primeros artistas confirmados para 2026. La cita musical, que se celebra en Barcelona, del 3 al 7 de junio, contará con la presencia de The Cure, Doja Cat y Gorillaz, entre otros. Apunta los primeros nombres confirmados.
Primavera Sound ha compartido el cartel con los primeros artistas confirmados para 2026. La cita musical, que se celebra en Barcelona, del 3 al 7 de junio, contará con la presencia de The Cure, Doja Cat y Gorillaz, entre otros. Este festival también contará con otros nombre del panorama musical nacional como Bad Gyal o Guitarricadelafuente. Apunta los primeros nombres confirmados.
Artistas confirmados para el Primavera Sound 2026
- The Cure
- Doja Cat
- The xx
- Gorillaz
- Massive Attack
- Addison Rae
- My Bloody Valentine
- PinkPatheress
- Skrillex
- Peggy Gou
- Lola Young
- Marc DeMarco
- Bad Gyal
- Little Simz
- Big Thief
- Ethel Cain
- Dijon
- Kneecap
- Role Model
- Wet Leg
- MARINA
- JADE
- 2hollis
- Alex G
- Amaarae
- Ashnikko
- Carl Cox
- berlioz
- Blood Orange
- Father John Misty
- Guitarricadelafuente
- KI/KI
- Knocked Loose
- Men I Trust
- Oklou
- Overmono
- Ralphie Choo
- Ravyn Lenae
- Rilo Kiley
- Rusowsky
- Slowdive
- Viagra Boys
- Yousuke Yukimatsu
- Barry B
- Baxter Dury
- Ben UFO
- Beverly Gleen-Copeland and Elizabeth Copeland
- Buscabulla
- Cameron Winter
- Cara Delevingne
- caroline
- Depresión Sonora
- Ecco2k
- Einstürzende Neubauten
- Fakemink
- Fcukers
- Geese
- Gelli Haha
- Joey Valence & Brae
- Lambrini Girls
- Lucrecia Dalt
- Mechatok
- Melt-Banana
- Merzbow
- Nick León
- Panda Bear
- Rojuu
- Sama'Abdulhadi
- Six Sex
- Texas Is The Reason
- These New Puritans
- Touché Amoré
- Underground Resistance
- Smerz
- Water Fron Your Eyes
- Yard Act
- A Guy Called Gerald
- Agriculture
- Ahadadream
- Aiko el Grupo
- Anna von Hausswoldd
- Annahstasia
- Anthony Naples
- Aurora Halal
- BAMBII
- bd
- Beatrice M
- Bestia Bebé
- Bríghde Chaimbeul
- Call Super
- Disobey
- Femtanyl
- Florence Road
- Florentino b2b dj g2g
- Gisela João
- Grace Ives
- Guedra Guedra
- Lechuga Zafiro & Verraco: Hyperverbena
- Hypnosis Therapy
- Iglooghost
- JASSS
- Jimena Amarillo
- Joan La Barbara
- Juicy BAE
- Kylesa
- DJ Koolt
- LaBlackie
- Malena
- Malibu
- Marc Piñol
- DJ Marcelle
- mark william lewis
- Matmos
- Mohammad Reza Mortazavi
- M8NSE
- neska
- The New Eves
- NEW YORK
- NewDad
- Ninajirachi
- DJ Nobu
- Oli XL
- Ósserp
- Ouineta
- Paus
- Pavvla
- Las Petunias
- Powder
- Raly
- Rashad Becker
- Raya Diplomática
- Renaldo & Clara
- res_
- Roza Terenzi
- Safety Trance
- Sama Yax
- Schackleton
- Shlohmo
- Skullcrusher
- Sofia
- Somos la Herencia
- The Sophs
- St.Frances
- u.r.trax
- Ven'us
- VVV [Trippin'you]
- Carl Cox
- Joseph Capriati
- BLOND:ISH
- Greta