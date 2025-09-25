The Cure, Doja Cat y Gorillaz, en el cartel del Primavera Sound 2026

Primavera Sound ha compartido el cartel con los primeros artistas confirmados para 2026. La cita musical, que se celebra en Barcelona, del 3 al 7 de junio, contará con la presencia de The Cure, Doja Cat y Gorillaz, entre otros. Apunta los primeros nombres confirmados.

Primavera Sound ha compartido el cartel con los primeros artistas confirmados para 2026. La cita musical, que se celebra en Barcelona, del 3 al 7 de junio, contará con la presencia de The Cure, Doja Cat y Gorillaz, entre otros. Este festival también contará con otros nombre del panorama musical nacional como Bad Gyal o Guitarricadelafuente. Apunta los primeros nombres confirmados.

Artistas confirmados para el Primavera Sound 2026