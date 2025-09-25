PRIMEROS ARTISTAS CONFIRMADOS

The Cure, Doja Cat y Gorillaz, en el cartel del Primavera Sound 2026

El escenario del Primavera Sound 2025
El escenario del Primavera Sound 2025

Madrid25/09/2025 11:52

Primavera Sound ha compartido el cartel con los primeros artistas confirmados para 2026. La cita musical, que se celebra en Barcelona, del 3 al 7 de junio, contará con la presencia de The Cure, Doja Cat y Gorillaz, entre otros. Este festival también contará con otros nombre del panorama musical nacional como Bad Gyal o Guitarricadelafuente. Apunta los primeros nombres confirmados.

Artistas confirmados para el Primavera Sound 2026

  • The Cure
  • Doja Cat
  • The xx
  • Gorillaz
  • Massive Attack
  • Addison Rae
  • My Bloody Valentine
  • PinkPatheress
  • Skrillex
  • Peggy Gou
  • Lola Young
  • Marc DeMarco
  • Bad Gyal
  • Little Simz
  • Big Thief
  • Ethel Cain
  • Dijon
  • Kneecap
  • Role Model
  • Wet Leg
  • MARINA
  • JADE
  • 2hollis
  • Alex G
  • Amaarae
  • Ashnikko
  • Carl Cox
  • berlioz
  • Blood Orange
  • Father John Misty
  • Guitarricadelafuente
  • KI/KI
  • Knocked Loose
  • Men I Trust
  • Oklou
  • Overmono
  • Ralphie Choo
  • Ravyn Lenae
  • Rilo Kiley
  • Rusowsky
  • Slowdive
  • Viagra Boys
  • Yousuke Yukimatsu
  • Barry B
  • Baxter Dury
  • Ben UFO
  • Beverly Gleen-Copeland and Elizabeth Copeland
  • Buscabulla
  • Cameron Winter
  • Cara Delevingne
  • caroline
  • Depresión Sonora
  • Ecco2k
  • Einstürzende Neubauten
  • Fakemink
  • Fcukers
  • Geese
  • Gelli Haha
  • Joey Valence & Brae
  • Lambrini Girls
  • Lucrecia Dalt
  • Mechatok
  • Melt-Banana
  • Merzbow
  • Nick León
  • Panda Bear
  • Rojuu
  • Sama'Abdulhadi
  • Six Sex
  • Texas Is The Reason
  • These New Puritans
  • Touché Amoré
  • Underground Resistance
  • Smerz
  • Water Fron Your Eyes
  • Yard Act
  • A Guy Called Gerald
  • Agriculture
  • Ahadadream
  • Aiko el Grupo
  • Anna von Hausswoldd
  • Annahstasia
  • Anthony Naples
  • Aurora Halal
  • BAMBII
  • bd
  • Beatrice M
  • Bestia Bebé
  • Bríghde Chaimbeul
  • Call Super
  • Disobey
  • Femtanyl
  • Florence Road
  • Florentino b2b dj g2g
  • Gisela João
  • Grace Ives
  • Guedra Guedra
  • Lechuga Zafiro & Verraco: Hyperverbena
  • Hypnosis Therapy
  • Iglooghost
  • JASSS
  • Jimena Amarillo
  • Joan La Barbara
  • Juicy BAE
  • Kylesa
  • DJ Koolt
  • LaBlackie
  • Malena
  • Malibu
  • Marc Piñol
  • DJ Marcelle
  • mark william lewis
  • Matmos
  • Mohammad Reza Mortazavi
  • M8NSE
  • neska
  • The New Eves
  • NEW YORK
  • NewDad
  • Ninajirachi
  • DJ Nobu
  • Oli XL
  • Ósserp
  • Ouineta
  • Paus
  • Pavvla
  • Las Petunias
  • Powder
  • Raly
  • Rashad Becker
  • Raya Diplomática
  • Renaldo & Clara
  • res_
  • Roza Terenzi
  • Safety Trance
  • Sama Yax
  • Schackleton
  • Shlohmo
  • Skullcrusher
  • Sofia
  • Somos la Herencia
  • The Sophs
  • St.Frances
  • u.r.trax
  • Ven'us
  • VVV [Trippin'you]
  • Carl Cox
  • Joseph Capriati
  • BLOND:ISH
  • Greta