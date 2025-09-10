The Weeknd añade un tercer concierto en el Metropolitano de Madrid: fecha, preventa y cuándo salen las entradas
The Weeknd anuncia por sorpresa una nueva fecha a su estancia en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde celebrará tres conciertos en agosto de 2026. ¡Descubre cómo conseguir entradas!
Entradas para los conciertos de The Weeknd en Madrid: cómo comprarlas, preventa y precios
¡The Weeknd anuncia un tercer concierto en Madrid por la alta demanda!
Tal y como desvela Live Nation, el artista ha arrasado durante el período de preventa de las entradas, por lo que se ha decidido añadir una nueva fecha: el 30 de agosto de 2026. Ese día, The Weeknd actuará en el Riyadh Air Metropolitano después de haberlo hecho el 28 y el 29 de ese mismo mes.
Al contrario que otros artistas, The Weeknd sí se ha acordado de España. El autor de éxitos como Blinding Lights, Starboy o Save Your Tears actuará en Madrid con un total de tres espectáculos, con los que el canadiense volverá a nuestro país tres años después de sus dos conciertos en 2023 en Madrid y Barcelona, bajo el paraguas de la misma gira, After Hours Til Dawn. Además, esta vez lo hará junto al rapero estadounidense Playboi Carti.
Cómo comprar entradas
Antes de acceder a la venta general de entradas, disponible el viernes 12 de septiembre a partir de las 12:00 en livenation.es, ticketmaster.es y El Corte Inglés, será posible acceder a varias preventas para ver a The Weeknd:
- Preventa Santander SMusic: miércoles 10 de septiembre a las 14:00 en santandersmusic.com, con sala de espera desde las 13:00. Solo disponible para la tercera fecha.
- Preventa Live Nation: jueves 11 de septiembre a las 12:00 en livenation.es, con sala de espera desde las 11:30. Aquí también se podrán adquirir entradas para las dos primeras fechas anunciadas, las del 28 y 29 de agosto.
Precios de las entradas
Los costes para ver a The Weeknd en Madrid van desde los 51 € sin gastos en la grada más alta hasta las entradas VIP más caras, de 611 €.
- PL1 Gold Circle: 151€ + 81,50€ gastos
- PL1 Grada: 151€ + 20€ gastos
- PL2 Grada: 136€ + 18€ gastos
- PL3 Pista: 126€ + 17€ gastos
- PL4 Grada: 116€ + 15,50€ gastos
- PL5 Grada: 96€ + 13€ gastos
- PL5 PMR: 96€ + 13€ gastos
- PL6 Grada: 71€ + 9,50€ gastos
- PL7 Grada: 51€ + 7€ gastos
- VIP1 The Timeless VIP Lounge Package: 611€ + 64,50€ gastos
- VIP2 Premium Early Entry VIP Package: 387€ + 51,50€ gastos
- VIP3 Early Entry VIP Package: 298,50€ + 39,50€ gastos
- VIP4 Premium Seated VIP Package: 372€ + 49,50€ gastos
- VIP5 Seated VIP Package: 288,50€ + 38,50€ gastos