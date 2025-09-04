The Weeknd anuncia dos conciertos en Madrid en 2026: fechas y venta de entradas
El artista The Weeknd aterriza en 2026 en España, concretamente con dos conciertos en en el Riyadh Air Metropolitano. Te contamos todo lo que tienes que saber para asistir a los shows del artista internacional:
The Weeknd ha anunciado dos conciertos en España: el artista aterrizará en nuestro país en 2026 con su gira After Hours Til Dawn.
Y lo hará con dos shows en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, concretamente los días 28 y 29 de agosto de 2026, bajo la etapa del tour en Europa.
El intérprete de Blinding Ligthsvuelve a nuestro país tres años después de sus dos conciertos en 2023 en Madrid y Barcelona, también bajo el paraguas de su gira After Hours Til Dawn.
Venta de entradas de The Weeknd
La preventa de entradas -a cargo de Live Nation y S.SMusic- para ver a The Weeknd en el estadio Metropolitano de Madrid se abre el martes 9 de septiembre, a partir de las 14:00 horas. El turno para los registrados en livenation.es llega el jueves 11 de septiembre a las 12:00 horas.
En cuanto a la venta general, se podrán adquirir las entradas para ambos conciertos a partir de las 12:00 horas del viernes 12 de septiembre.
En todos los casos se podrá acceder a la venta de entradas a través de la página web oficial de Live Nation.
Todas las fechas de Europa de The Weeknd
The Weeknd se recorrerá Europa durante varios meses de 2026, siendo Madrid su última parada con su gira de estadios:
- 20 y 21 de abril – Ciudad de México (Estadio GNP Seguros)
- 26 de abril – Río de Janeiro (Estádio Nilton Santos)
- 30 de abril y 1 de mayo – São Paulo (Estádio MorumBIS)
- 10 de julio – París (Stade de France)
- 17 de julio – Ámsterdam (Johan Cruijff ArenA)
- 21 de julio – Niza (Allianz Riviera)
- 24 de julio – Milán (San Siro Stadium)
- 30 de julio – Fráncfort (Deutsche Bank Park)
- 4 de agosto – Varsovia (PGE Narodowy)
- 8 de agosto – Estocolmo (Strawberry Arena)
- 14 y 15 de agosto – Londres (Wembley Stadium)
- 22 de agosto – Dublín (Croke Park)
- 28 y 29 de agosto – Madrid (Estadio Riyadh Air Metropolitano)