Ya tienen fecha los Premios de la Academia de la Música 2026

Arde Bogotá en los Premios de la Academia de la Música 2024 | Agencia EFE

La Academia de la Música de España celebrará la gala de la tercera edición de sus premios en Madrid el próximo martes 26 de mayo. El plazo de inscripción de candidaturas se abrió el pasado 8 de enero, hasta las 22:00 del día 2 de febrero. Por su parte, las nominaciones se darán a conocer el 7 de abril.

Según sus bases, "el objeto de los premios es el reconocimiento a los mejores trabajos del sector de la música, realizados por los/as creadores/as, autores/as, intérpretes, artistas, productores/as, ingenieros/as, editores/as y profesionales más destacados/as en las distintas facetas de las disciplinas musicales en España y en territorios conectados musicalmente con España". Así, en 2026 se premiarán las obras publicadas durante el año anterior.

En su edición de 2025, los Premios de la Academia de la Música reunieron a más de 140 artistas, seleccionados entre 4.900 propuestas recibidas.

Los premiados de otros años

En la gala del año pasado, el Palacio Municipal de IFEMA Madrid se inundó de talento. Los grandes premiados fueron Nathy Peluso y Amaia, que se alzaron con cuatro galardones. Junto a ellas, Rozalén y Leiva se llevaron tres premios y Estopa celebró sus 25 años de carrera con un doble reconocimiento.

La Academia de la Música de España también reconoció ese año a Dani Fernández con el premio a Álbum del año por La Jauría; a Dani Martín a Mejor diseño de álbum por El Último Día de Nuestras Vidas, y a La La Love You, que recogieron en la pregala el premio a Mejor canción pop/rock por El Hombre del Tiempo, su colaboración con Álvaro de Luna.

Estopa recogió dos premios en la gala de la Academia de la Música de España | CELINE CENTURIÓN

En su primera edición, celebrada en 2024, artistas como Arde Bogotá, Iván Ferreiro, C. Tangana o Sílvia Pérez Cruz fueron algunos de los galardonados.