Tini cambia la letra de 'Carne y hueso' en directo y todos se preguntan lo mismo

Carne y Hueso es una de las baladas más tristes de Tini.

La artista argentina, que acostumbra sobre todo a hacer música urbana y fiestera, también tiene una faceta muy sentimental, que proyecta en temas como Carne y Hueso o Consejo de amor con Morat.

Durante su último concierto, Tini ha interpretado esta canción, que forma parte de su último álbum de estudio, Cupido, y sus fans se han sorprendido al percatarse que la cantante ha cambiado la letra de ese tema en directo.

En lugar de cantar: "Estoy muriendo por un beso / Que ya no me toca a mí /Que ya no me das a mí", Stoessel ha cambiado sutilmente el verso por: "Estoy muriendo por un beso que ya no quiero ni me toca a mi".

Sus seguidores no han tardado en subir este fragmento a redes sociales, que se ha hecho viral porque todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿Indirecta a Sebastián Yatra?

Twitter se ha llenado de opiniones contrapuestas: donde unos alaban a Tini por cambiar la letra de este mal de amor ya superado, otros la tachan de querer llamar la atención con algo que es agua pasada.

En este mismo show, la argentina ha compartido una reflexión sobre desamor antes de cantar por primera vez en vivo Te Pido, otro de los temas de su último disco.

"Qué fea esa senssación cuando te rompen el corazón, pero es más feo cuando te lo rompen y vos estando en esa relación, en ese vínculo... Yo sabía que iba a terminar así, solamente que no podía salir de ahí por muchas razones", se ha sincerado la artista sobre un amor pasado.

Pero aú así ha sabido verle el lado positivo y ha querido compartir esa importante reflexión con sus fans:

"Lo más lindo a pesar de que es horrible sentir ese sentimiento, es que uno se vuelve a amar a uno mismo, y en todo ese trabajo de volver conocerse solo sin esa persona y sentir que podés solo sin esa persona, salí demasiado fortalecida de esa situación", ha concluido antes de cantar el tema por primer vez.

Al hilo del cambio de letra, los internautas siguen pensando que en esa reflexión que la cantante ha hecho también se refería a su exnovio, Sebastián Yatra.