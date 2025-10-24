TINI retrasa el inicio de su gira 'Futttura': "Lloro porque estaba muy ilusionada"

TINI, la estrella argentina de 28 años, se ha visto obligada a reprogramar el inicio de su gira de conciertos Futttura, que iba a tener lugar en Buenos Aires este viernes 24 de octubre.

Este jueves, la cantante ha desvelado que su espectáculo en Tecnópolis se retrasa al 27 de octubre a la misma hora. "Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para Futttura, tengo que informar que el primer show se pospone por condiciones meteorológicas adversas", ha escrito en su Instagram.

"Me pone extremadamente triste porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana. Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta", ha añadido en ese mismo texto.

"No saben cuánto lamento de haber informado de esto"

Una hora después de esa publicación, TINI ha querido compartir un vídeo en sus historias de Instagram para hablar con mayor cercanía con sus fans. "No saben cuánto lamento de haber informado de esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos... Me pone muy triste, pero no puedo hacer nada. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos", dice.

Futttura es la cuarta gira de conciertos de TINI, quien describe este proyecto como "el más ambicioso de su vida". En una entrevista en el programa de Susana Giménez, la cantante dijo que sus espectáculos en 2025 se extendería durante un día completo y tendría tres escenarios para repasar toda su trayectoria musical, desde sus inicios con Violetta hasta la actualidad.