Todas las canciones que Mikel Izal ha adelantado para su Final de Gira 'El Miedo y el Paraíso'

Este 2026 será el último año en el que se suba al escenario en mucho tiempo. El cantante compartió en sus redes en octubre de 2025 quetenía pensado tomarse "una larga pausa", pero ha querido hacerlo yéndose por lo grande con siete conciertos en varias ciudades de España y en los que Europa FM es radio oficial.

Primero, quiso anunciar las fechas y los lugares de este Fin de Gira El Miedo y el Paraíso a través de vídeos en los que versionaba canciones de artistas locales como Love of Lesbian o BEBE.

Ahora, estos últimos meses ha estado regalando a sus fans varias interpretaciones de sus temas más míticos con un estilo bastante cercano y sin arreglos, un pequeño adelanto de lo que será volver a escucharle en directo.

El 17 de enero de 2026 arranca en Pamplona esta aventura que promete contar con "nuevas sorpresas, nuevos elementos musicales, visuales y escenográficos", continuando por Bilbao, Valencia, A Coruña, Barcelona, Sevilla y finalizando en Madrid.

Además, ya ha logrado hacer sold outs en prácticamente todas las fechas, siendo Sevilla la única ciudad para la que aún quedan entradas.

Para ir abriendo el apetito antes de poder verle en directo, desde Europa FM queremos hacer una recopilación de todas las canciones que ha adelantado Mikel Izal para su Fin de Gira:

'El miedo', con Xina Mora

La primera de las elegidas fue El Miedo, su reciente colaboración con Xina Mora, la cual es una versión del tema que publicó originalmente en 2023. En este tema el artista habla del viaje emocional desde la incertidumbre y la angustia hacia la esperanza y la madurez (el paraíso).

En el vídeo podemos verle cantar el inicio de la canción micrófono en mano y con la ciudad iluminada de fondo.

'La fe', uno de sus grandes hits

Cuatro días después, el de Pamplona publicaba un vídeo cantando a la orilla de un río su conocido tema La Fe, de nuevo, demostrando mucha naturalidad y calidad vocal. En la publicación podemos ver además a su perra Paquita momentáneamente, un acompañante con presencia recurrente en sus redes.

Este tema trata sobre la importancia de mantener la fe frente a la incertidumbre del futuro, incluso en momentos de complicados.

'El grito' y su mayor apoyo

Siguiendo dentro de su disco El miedo y el paraíso, Mikel Izal cantó a sus fans un pedacito de El Grito en un entorno árido con un fondo montañoso. A su lado, Paquita permanecía dormida, relajada quizás por una de las letras más potentes del artista.

Y es que este tema habla de la experiencia creadora de Mikel Izal, de cómo la música le ayudó a procesar el dolor y la adversidad, transformando el sufrimiento en canciones para hacerlo más llevadero. Esta canción es todo un himno de superación personal, pero también para todos aquellos que la escuchan.

'Despedida' o cómo afrontar una ruptura

Para la siguiente canción, Mikel Izal quiso viajar en el tiempo hasta el tema de IZAL de 2013 Despedida, el cual interpreta por la noche en mitad de un paso de peatones en plena Gran Vía de Madrid.

Esta canción resonará en las experiencias de muchos, pues nos habla de lo difícil que es a veces dejar ir una relación y al mismo tiempo lo necesario que es cerrar capítulos. Crecimiento personal y un tono nostálgico nos acompañan en este tema que hace similitudes con los cambios y etapas de la vida.

'Qué bien', la canción de temática sexual

Siguiendo en 2013, Mikel Izal recupera Qué bien, un tema de IZAL que nos habla de la euforia y la felicidad que se siente después de una experiencia sexual maravillosa y con gran armonía.

Para este vídeo, volvemos a ver al navarro junto a su perra dormida, esta vez bajo un puente metálico.

'El presente', o alejarse de lo negativo

Junto a un lago, Mikel Izal nos canta El presente, también de los temas de su disco El miedo y el paraíso.

Con este tema, buscaba plasmar la búsqueda de una liberación de todo lo negativo, en contraste con la felicidad que nos puede brindar el presente. Aprender a disfrutar de las pequeñas cosas buenas que nos da la vida cotidiana es fundamental para no hundirnos, y esto lo tiene muy claro el navarro.

'El baile' para afrontar el vendaval

De nuevo yendo atrás en el tiempo, concretamente a 2015, nos comparte su interpretación de El baile (Intro I) en el interior de un puente por el que no paran de pasar personas.

Esta canción apela al optimismo y la celebración de la vida a pesar de la incertidumbre, siendo el baile una metáfora de la libertad. De nuevo, Mikel Izal busca transmitirnos su espíritu de resistencia a pesar del caos que nos rodee en nuestra vida.

Otro pedacito de 'El baile'

"Y mientras todo se derrumba... / A los locos nos verán bailando", canta Mikel Izal en este nuevo pedazo de El baile que compartía en sus redes, esta vez junto al neón parpadeante de un local. Este himno cargado de positividad siempre nos acompañará por más que su autor se tome un descanso, todo un grito de resistencia para seguir luchando por los pequeños refugios de la vida.

'La huida' hacia uno mismo

La búsqueda de uno mismo es uno de los procesos más complicados de la vida, teniendo que luchar en ocasiones con una sensación de desarraigo y unas ansias de libertad que nos da miedo saciar. En La huida, Mikel Izal nos habla de su búsqueda de paz interior, aunque tenga que alejarse de ciertas personas para no querer mal y herir a nadie.

En esta ocasión, eligió un espacio tan cotidiano como un cruce de calles de un barrio humilde.

'La mujer de verde', una heroína sin capa

La mujer de verde nos habla de una figura femenina que puede con todo, un símbolo de salvación que puede relacionarse con una madre, una pareja o incluso un sanitario. Nos habla de esas personas que nos ayudan a salir de situaciones difíciles, que nos salvan el alma con la mano que nos extienden.

Como escenario improvisado, Mikel Izal eligió un puente abandonado por el que debió pasar antiguamente un tranvía. Este tema del 2012 se encontraba dentro del disco Magia y efectos especiales del grupo IZAL.

'El paraíso' frente a lo malo

Para felicitar a sus fans la Navidad, Mikel Izal publicó su interpretación de El paraíso, bailando con Paquita en los brazos este tema más animado.

Crear un paraíso personal donde nada importe es lo que buscaba el navarro al crear este tema. La vida es corta, así que a veces viene bien evadirse de los problemas y buscar esos momentos de felicidad efímeros que nos liberen de la ansiedad.

Otro fragmento de 'Qué bien'

Seguido muy atentamente por Paquita, Mikel hace malabares por una vía de tren abandonada mientras nos canta otro pedacito de Qué bien.

Esta publicación la aprovechó para felicitar a sus seguidores, a menos de 15 días de iniciar su gira.

'Pequeña gran revolución' por la bondad

El último de los vídeos publicados por el artista, contiene un fragmento de Pequeña gran revolución, la cual canta en un puente tras el cual se encuentra la ciudad de Madrid con varias carreteras transitadas.

Este es uno de los temas míticos de IZAL, una oda a aquellas personas que provocan un cambio en nuestras vidas, llenándonos de luz y convirtiéndose en motor de nuestro crecimiento.