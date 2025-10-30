Rosalía desvela novedades de 'LUX': más de 13 idiomas y un año para crear las letras

LUX de Rosalía está a punto de estrenarse, pero hasta el 7 de noviembre vamos conociendo poco a poco más detalles del álbum.

Tras el estreno de Berghain, el preludio del nuevo disco, la artista ha mostrado que la ópera y la religión serán las claves de su cuarto proyecto. Pero estos días hasta el estreno del álbum se van a ir conociendo más detalles poco a poco.

De momento, la artista ha celebrado el primer Listening event de su nuevo álbum en Ciudad de México, donde ha hablado de las historias que narra en las nuevas canciones. Y, además, Rosalía ha dado una entrevista para el periodista Joe Coscarelli en The New York times, a través de un podcast.

"Si hago este álbum es por el amor a la curiosidad, queriendo aprender otros idiomas, queriendo entender mejor lo ajeno. Cuando entiendes lo demás quizás puedes entenderte mejor a ti mismo, querer mejor y entender mejor el amor", ha explicado la artista sobre sus propias inquietudes.

Prueba y error con 13 idiomas

Así, ha desvelado que en LUX canta en 13 idiomas, algo que a ella misma le genera gracia: "Es el resultado de entender cómo funcionan otros idiomas, es también intuición e intentar escribir y ver cómo sonaría en otro idioma".

Experimentaba con las letras, primero traduciéndolas en Google translator y luego y comprobándolo con personas que son traductores. "¿Esto tiene sentido? ¿Si rimo esto con lo otro tiene sentido? No, no tiene sentido, así que lo reescribía. Todo el rato prueba y error, un año entero dedicándoselo a las letras", ha desvelado la artista.

El entrevistador ha desvelado que hay frases en latín, en siciliano, en alemán, en ucraniano... Rosalía perdió la cuenta de "los intentos" por cuadrar las letras antes del resultado: "Lo hacía, lo grababa, lo releía, lo regrababa, lo reescribía, lo regrababa, lo rescribía. Poner las piezas juntas es como un puzle".

"El mundo está muy conectado, ¿por qué iba a poner una venda en mis ojos? No tiene sentido", ha defendido la artista.