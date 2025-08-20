Todas las portadas alternativas de 'Man's Best Friend', el nuevo disco de Sabrina Carpenter

A tan solo nueve días del lanzamiento de Man's Best Friend, Sabrina Carpenter ha sorprendido a sus fans revelando a través de un vídeo de TikTok las portadas alternativas de su nuevo disco. Ya pudimos ver en las últimas semanas las portadas alternativas de The Life of a Showgirl de Taylor Swift, despertando revuelo en redes por no ser del agrado de todos.

En el caso de Sabrina Carpenter, la revelación de la portada original también trajo polémica por presuntamente favorecer una visión machista y misógina, algo que rápidamente fue desmontado, pues no es la primera vez que la artista hace uso de la ironía en sus temas. Por el contrario, sus nuevas portadas parecen convencer a sus fans.

En cuanto a su diseño, varias de ellas están en el formato habitual de caja, mientras que otras vienen en un envoltorio de plástico y su diseño se encuentra en el propio vinilo. En el vídeo publicado por Carpenter podemos verlas todas, teniendo opciones en las que Sabrina aparece en solitario y otras en las que se encuentra rodeada de hombres de negro, igual que en la portada original.

Cinco nuevas portadas

Algunas de estas portadas ya habían sido adelantadas en las redes sociales de Sabrina, pero esta es la primera que podemos ver cómo lucen en formato físico.

La primera de ellas fue revelada el 25 de junio, dos semanas después del anuncio de su nuevo disco. En ella, Sabrina posa apoyada sobre un hombre con un esmoquin, en un espacio en penumbra en el que se encuentran muchos más hombres en traje. La imagen está hecha en blanco y negro, dando una estética antigua a la escena, quizás, el recuerdo de una época en la que la mujer era la acompañante del hombre, el trofeo que llevar a los actos sociales.

Esta edición del vinilo tiene una mitad en blanco y otra en negro, con el centro en azul.

La siguiente portada, publicada el 8 de julio, presenta un cambio drástico de estética. El uso del color tiende hacia los tonos claros y pastel, potenciado por la presencia de ramos de flores en jarrones en toda la sala. En el centro de la habitación blanca, encontramos a Sabrina sobre un sillón azul claro, con una bata blanca semiabierta que deja ver su ropa interior oscura. En su mano, una nota con tres iniciales (M.B.F.) simulando estar en un escenario en el que un hombre la ha estado avasallando con flores.

El vinilo presenta un tono rosa pastel.

La tercera versión alternativa fue publicada hace unas semanas, el 8 de agosto. En la fotografía de este disco podemos ver a Sabrina de nuevo en el centro de la escena, en el interior de una sala con los mismos hombres de esmoquin. En este caso, se encuentran en una cena y podemos ver a Sabrina inclinada sobre la mesa de una manera sensual para decir algo. En cuanto a su ropa, lleva puesto un vestido de lentejuelas azul claro. Además, en la mesa podemos ver un ramo de rosas.

Según reveló la cantante, esta versión cuenta además con un tema exclusivo llamado Such A Funny Way. En cuanto al propio vinilo, tiene un color rojo escarlata.

La cuarta versión es completamente nueva y ha sido revelada por Sabrina en el vídeo de TikTok en el que sale mostrando todas las versiones en físico. En ella, podemos ver a la cantante tumbada sobre un prado, apoyada su cabeza sobre su mano en actitud pensativa. La imagen se encuentra sobre el propio vinilo, siendo esta edición una de las que se encuentra en un envoltorio de plástico. De nuevo, Sabrina se encuentra muy arreglada, aunque no podemos ver su vestimenta completa.

En la última versión, también en envoltorio de plástico, podemos ver un dibujo en el que aparece Sabrina tumbada sobre una cama con un vestido azul claro y un hombre con traje a sus pies. El fondo es completamente negro y posee el título y nombre de la artista escrito en dorado.

Un pequeño adelanto del interior

En la parte final del vídeo, la artista adelanta la primera imagen nada más abrir el vinilo original, en la cual podemos ver a Sabrina en el interior de un coche en el que, de nuevo, están entrando hombres con traje. En esta ocasión, la cantante lleva un vestido rojo de fiesta y las caras de los hombres están recortadas con la forma de un corazón rojo.