Todo sobre el concierto de Despistaos el 29 de noviembre en el Palacio de Vista Alegre de Madrid | Europa FM

Despistaos aterriza el sábado 29 de noviembre en el Palacio de Vista Alegre en Madrid y su concierto no será un concierto cualquiera. Lo dice la propia banda al anunciarlo como "El concierto de nuestras vidas".

El propio José Krespo, guitarrista y compositor, lo decía en su visita a Cuerpos especiales para presentar Muérdeme, su colaboración con Suu. "Es nuestro concierto más grande en Madrid de toda nuestra carrera", contó a Eva Soriano y Nacho García sobre sus más de 20 años de trayectoria.

El concierto, con Europa FM como Radio Oficial, pone el colofón a Mi Mejor Momento Tour y sirve como arranque de su nueva era, caracterizada por el pop rock enérgico total sello de identidad de los alcarreños.

Dónde comprar entradas para el concierto de Despistaos

Las entradas para el concierto, que se celebra el 29 de noviembre a las 21:00 horas, están a la venta en la página de Ticketmaster, tanto en grada como en pista. La más barata cuesta 23 euros y la más cara, 28.

Nuestro consejo es que no te despistes porque, como avanzaron Eva y Nacho en el morning de Europa FM, tener ya la entrada puede venir con premio. Además, tratándose del concierto de la vida de Despistaos, no descartamos sorpresas sobre el escenario en forma de artista invitado o quién sabe si de adelanto de canción.

¡Todo puede pasar y no sería buena idea perdérselo!