Todo sobre el concierto de Katy Perry en Barcelona: accesos, horarios y duración

Katy Perry, en uno de los conciertos de The Lifetimes Tour | Getty Images

El momento de Katy Perry ha llegado. The Lifetimes Tour aterriza en España con dos fechas marcadas en rojo en el calendario desde hace meses. Este domingo 9 de noviembre la cantante de Santa Bárbara llena el Palau Sant Jordi de Barcelona y el martes 11 su cita es en el Movistar Arena de Madrid.

Los momentazos están asegurados en ambos conciertos y muchos fans esperan tener la oportunidad de escuchar en directo Bandaids, su recién estrenada canción en la que exhibe el final de su relación con Orlando Bloom y que ya cantó en el concierto del día 7 en Lyon (Francia).

Si la incorpora al setlist de la gira se podrá confirmar esta noche en el concierto de Barcelona del que se han puesto nuevas entradas a la venta y del que no queremos que te pierdas detalle. Toma nota de todo lo que tienes que saber de la cita y disfruta al máximo de la diva del pop.

A qué hora empieza el concierto de Katy Perry

El concierto empieza a las 20:30 horas aunque una hora antes arranca el preshow, del que se encarga la cantante Becky Hill, así que lo conveniente es llegar con tiempo para disfrutar de la experiencia completa.

Las personas que cuenten con entrada VIP podrán acceder al estadio desde las 16:00 horas aproximadamente. Por su parte, los que tengan entrada general, sea de pista o grada, podrán hacerlo a partir de las 18:30 horas. Los menores de 16 años debe acceder acompañados y con una autorización firmada de la madre, el padre o su tutor legal.

🔴 Apertura de Puertas: 18:30 horas

🔴 Becky Hill: 19:30 horas

🔴 Katy Perry: 20:30 horas

Cuánto dura el concierto de Katy Perry

Antes de iniciar la gira en Ciudad de México, Katy Perry se volcó en los ensayos y preparativos y en una de las pruebas finales midió los tiempos del concierto. La duración en esa prueba fue de 1 hora 43 minutos y 43 segundos, lo que es indudablemente llamativo ya que el disco que acompaña la gira es 143.

Estos números nunca son exactos pero calcula que el concierto será de aproximadamente una hora y 45 minutos.

Accesos al Palau Sant Jordi según la entrada

Aunque en las entradas viene indicada la puerta de acceso, esta es la distribución de los accesos (y sus horarios) según ha informado el Palau Sant Jordi a través de sus redes sociales.

Infinity Cyrcle VIP - 16:15 horas (Sant Jordi Club)

Lifetime Front Stage VIP - 16:15 horas (Sant Jordi Club)

Katycat Early Entry VIP - 16:45 horas (Sant Jordi Club)

Katy Cat Superfan Seated VIP - 18:30 horas (Sant Jordi Club)

Hospitality VIP - 18:30 horas (Acceso palco | Llotja)

Eternity - 18:30 horas (Acceso central Palau Sant Jordi)

Lifetime (NO VIP) - 18:30 horas (Acceso central Palau Sant Jordi)

Grada - 18:30 horas (Acceso principal Palau Sant Jordi)

Pista - 18:30 horas (Acceso principal Palau Sant Jordi)

Cómo llegar al Palau Sant Jordi

El Palau se encuentra en la zona conocida como L'Anella Olímpica de Montjuïc (Anillo Olímpico de Montjuïc), un conjunto de instalaciones deportivas levantadas con motivo de las Olimpiadas de 1992.

Hasta el estadio se puede llegar en coche particular y hay amplias zonas de aparcamiento para ello. Si optamos por el transporte público, numerosas líneas de autobús, el metro y varios trenes de FGC llegan hasta la plaza de España, desde donde caminar durante unos 20 minutos hasta el Palau usando las escaleras mecánicas.

Siempre existe la opción del taxi o VTC, teniendo en cuenta que estos no pueden acceder hasta Montjuic. También se puede usar el funicular que conecta con las líneas de metro L3 y L2 y después caminar unos 10 minutos

*Hasta la plaza de España:

Metro: líneas 1 y 2

líneas 1 y 2 FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya): líneas L8, S33, S4, S8, R5, R50, R6 y R60

Autobús: líneas 13, 91, 52, 55, D20 y H16

*Hasta las puertas del Palau Sant Jordi:

Autobús: líneas 150, 55 y 13.