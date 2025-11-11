Todo sobre el concierto de Katy Perry en el Movistar Arena de Madrid: accesos, cuánto dura y mucho más

Katy Perry se enfrenta a su segundo concierto en España. La cantante californiana actúa este martes 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid después de arrasar el domingo en Barcelona con un concierto lleno de momentazos y hasta clases de catalán.

La intérprete de Bandaids trae un show muy celebrado por la crítica y que, como señala Rolling Stone, sirve como "recordatorio del tipo de estrella pop que siempre ha sido: exagerada, divertida y sin miedo al ridículo”. Un auténtico espectáculo para no perder detalle y del que te contamos todo lo que tienes que saber antes de poner rumbo a la cita musical.

A qué hora empieza el concierto de Katy Perry

Katy Perry inicia su show en el Movistar Arena a las 21:00 horas, media hora más tarde de lo que empezó su concierto en Barcelona. Antes se subirá al escenario su telonera, Becky Hill, que animará la espera con un preshow que arranca a las 20:00 horas.

Mucho antes de que empiece el espectáculo se abrirán las puertas del recinto. A partir de las 18:30 horas se podrá acceder al Movistar Arena de Madrid y la organización insiste en la importancia de llegar con tiempo y con la entrada a mano.

🔴 Apertura de Puertas: 18:30 horas

🔴 Becky Hill: 20:00 horas

🔴 Katy Perry: 21:00 horas

Cuánto dura el concierto de Katy Perry

Antes de iniciar la gira en Ciudad de México, Katy Perry se volcó en los ensayos y preparativos y en una de las pruebas finales midió los tiempos del concierto. La duración en esa prueba fue de 1 hora 43 minutos y 43 segundos, lo que es indudablemente llamativo ya que el disco que acompaña la gira es 143.

Estos números nunca son exactos pero se calcula que el concierto dura aproximadamente una hora y 45 minutos.

Cómo llegar al Movistar Arena de Madrid

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay varias maneras de llegar en transporte público:

Metro

Estación Goya — líneas 2 y 4

Estación O'Donnell — línea 6

Autobús

Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152

Accesos al Movistar Arena de Madrid

La entrada del concierto indica la puerta de acceso, pero sirva como recordatorio este mapa y la siguiente lista para saber el lugar exacto por el que acceder y la calle de cada puerta.

🔴 Puerta 1 al 6: Grada Felipe II (Av. Felipe II)

🔴 Puerta 10: Pista General + Eternity (Av. Felipe II)

🔴 Puerta 14 a 17: PMR y Grada Goya Planta 4 (C/ Goya)

🔴 Puertas 19 a 24: Grada Goya, Planta 0 y extensible (C/ Goya)

🔴 Puertas 29: Palcos Goya y Fuente del Berro (C/ Goya)

🔴 Puertas 30 a 31: Grada Goya Planta 2 y 6 (C/ Goya)

🔴 Puerta 37: Pista General (C/ Fuente del Berro)

🔴 Puerta 44 a 49: Grada Fuente del Berro (C/ Fuente del Berro)

🔴 Puerta 50: Pista general + LIFETIMES GA ZONA A NON VIP (C/ Fuente del Berro)

🔴Puerta 70: Pista general + LIFETIMES NON VIP (Av. Felipe II)

🔴 Puerta 73: Palcos Felipe II (Av. Felipe II)

El setlist del concierto de Katy Perry

El setlist de la gira de Katy Perry ha pasado de 25 a 26 canciones desde que la cantante lanzó Bandaids, su tema sobre Orlando Bloom que interpretó en Lyon por primera vez y que volvió a cantar en Barcelona. Ya parece una fija en la lista de canciones que tiene dos casillas en blanco. En el acto que se titula Elige tu propia aventura, la cantante le da al público la posibilidad de elegir dos canciones del setlist. Así, al empezar el concierto solo se conocen 24 de los temas que sonarán.

Acto I – Artificial

ARTIFICIAL

Chained to the Rhythm

Teary Eyes

Dark Horse

Acto II – Woman's World

Woman's World

California Gurls (versión reducida)

(versión reducida) Teenage Dream (versión reducida)

(versión reducida) Hot n Cold

Last Friday Night (versión reducida)

(versión reducida) Peackock (snippet)

(snippet) I Kissed a Girl

Acto III – Nirvana

Nirvana

Crush (con elementos de Crush de Jennifer Paige)

(con elementos de de Jennifer Paige) I'm His, He's Mine

Wide Awake

Acto IV – Choose Your Own Adveture

Canción elegida por los fans

Segunda elegida por los fans

All The Love

Acto V – Mainframe

E.T.

Part of Me

Rise

Bonus Round

Bandaids

Acto VI – End Game