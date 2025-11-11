Todo sobre el concierto de Katy Perry en el Movistar Arena de Madrid: accesos, cuánto dura y mucho más
Después de arrasar en Barcelona, Katy Perry llega este martes 11 de noviembre a Madrid con The Lifetimes Tour. La cantante californiana promete un show inolvidable con un setlist de 26 canciones, una telonera de lujo y muchas sorpresas. Prepárate para su concierto en el Movistar Arena y consulta la información sobre horario, accesos y las canciones de la gira.
Katy Perry se enfrenta a su segundo concierto en España. La cantante californiana actúa este martes 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid después de arrasar el domingo en Barcelona con un concierto lleno de momentazos y hasta clases de catalán.
La intérprete de Bandaids trae un show muy celebrado por la crítica y que, como señala Rolling Stone, sirve como "recordatorio del tipo de estrella pop que siempre ha sido: exagerada, divertida y sin miedo al ridículo”. Un auténtico espectáculo para no perder detalle y del que te contamos todo lo que tienes que saber antes de poner rumbo a la cita musical.
A qué hora empieza el concierto de Katy Perry
Katy Perry inicia su show en el Movistar Arena a las 21:00 horas, media hora más tarde de lo que empezó su concierto en Barcelona. Antes se subirá al escenario su telonera, Becky Hill, que animará la espera con un preshow que arranca a las 20:00 horas.
Mucho antes de que empiece el espectáculo se abrirán las puertas del recinto. A partir de las 18:30 horas se podrá acceder al Movistar Arena de Madrid y la organización insiste en la importancia de llegar con tiempo y con la entrada a mano.
🔴 Apertura de Puertas: 18:30 horas
🔴 Becky Hill: 20:00 horas
🔴 Katy Perry: 21:00 horas
Cuánto dura el concierto de Katy Perry
Antes de iniciar la gira en Ciudad de México, Katy Perry se volcó en los ensayos y preparativos y en una de las pruebas finales midió los tiempos del concierto. La duración en esa prueba fue de 1 hora 43 minutos y 43 segundos, lo que es indudablemente llamativo ya que el disco que acompaña la gira es 143.
Estos números nunca son exactos pero se calcula que el concierto dura aproximadamente una hora y 45 minutos.
Cómo llegar al Movistar Arena de Madrid
La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay varias maneras de llegar en transporte público:
Metro
- Estación Goya — líneas 2 y 4
- Estación O'Donnell — línea 6
Autobús
- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152
Accesos al Movistar Arena de Madrid
La entrada del concierto indica la puerta de acceso, pero sirva como recordatorio este mapa y la siguiente lista para saber el lugar exacto por el que acceder y la calle de cada puerta.
🔴 Puerta 1 al 6: Grada Felipe II (Av. Felipe II)
🔴 Puerta 10: Pista General + Eternity (Av. Felipe II)
🔴 Puerta 14 a 17: PMR y Grada Goya Planta 4 (C/ Goya)
🔴 Puertas 19 a 24: Grada Goya, Planta 0 y extensible (C/ Goya)
🔴 Puertas 29: Palcos Goya y Fuente del Berro (C/ Goya)
🔴 Puertas 30 a 31: Grada Goya Planta 2 y 6 (C/ Goya)
🔴 Puerta 37: Pista General (C/ Fuente del Berro)
🔴 Puerta 44 a 49: Grada Fuente del Berro (C/ Fuente del Berro)
🔴 Puerta 50: Pista general + LIFETIMES GA ZONA A NON VIP (C/ Fuente del Berro)
🔴Puerta 70: Pista general + LIFETIMES NON VIP (Av. Felipe II)
🔴 Puerta 73: Palcos Felipe II (Av. Felipe II)
El setlist del concierto de Katy Perry
El setlist de la gira de Katy Perry ha pasado de 25 a 26 canciones desde que la cantante lanzó Bandaids, su tema sobre Orlando Bloom que interpretó en Lyon por primera vez y que volvió a cantar en Barcelona. Ya parece una fija en la lista de canciones que tiene dos casillas en blanco. En el acto que se titula Elige tu propia aventura, la cantante le da al público la posibilidad de elegir dos canciones del setlist. Así, al empezar el concierto solo se conocen 24 de los temas que sonarán.
Acto I – Artificial
- ARTIFICIAL
- Chained to the Rhythm
- Teary Eyes
- Dark Horse
Acto II – Woman's World
- Woman's World
- California Gurls (versión reducida)
- Teenage Dream (versión reducida)
- Hot n Cold
- Last Friday Night (versión reducida)
- Peackock (snippet)
- I Kissed a Girl
Acto III – Nirvana
- Nirvana
- Crush (con elementos de Crush de Jennifer Paige)
- I'm His, He's Mine
- Wide Awake
Acto IV – Choose Your Own Adveture
- Canción elegida por los fans
- Segunda elegida por los fans
- All The Love
Acto V – Mainframe
- E.T.
- Part of Me
- Rise
Bonus Round
- Bandaids
Acto VI – End Game
- Roar
- Daisies
- Lifetimes (con elementos de Wonder)
- Firework