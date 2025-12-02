Todo sobre las entradas de Sidecars con la gira 'EVEREST': venta y precios
La banda española Sidecars recorrerá España durante el 2026 con la gira de presentación de su último disco Everest, la cual tendrá un comienzo especial en Ciudad de México y finalizará en Madrid en 2027.
Con el lanzamiento de su último álbum EVEREST, Sidecars nos trae más rock del que tan locos vuelve a sus fans. Aunque para celebrar el lanzamiento han querido hacerlo a lo grande con el anuncio de una gira muy especial.
El tour, que servirá para presentar por primera vez en directo los temas del disco, empieza en 2026 y parece que terminará en 2027.
"2026 será un gran año y estamos deseando vivirlo con vosotrxs en los conciertos", ha celebrado el grupo al anunciar todas las fechas de la gira.
Las entradas del concierto en Ciudad de México y Madrid ya encuentran a la venta, pero para obtener las del resto de conciertos programados ha habido que esperar a la venta general de este martes 2 de diciembre.
Cómo comprar las entradas
Las entradas estarán a la venta a las 12:00 del 2 de diciembre en la página oficial de Sidecars para las fechas en España.
Sin embargo, hay dos destinos para los que ya puedes comprar entradas:
- Madrid, en la página de festival Iverfest
- Ciudad de México, en Ticketmaster
Ciudades por las que pasarán
- 18 abril - Ciudad de México, Auditorio BB
- 2 mayo - Torrevieja, Auditorio Conservatorio
- 8 mayo - Santander, Sala Kaya
- 9 mayo - Pamplona, Sala Zentral
- 16 mayo - Murcia, Sala Mamba
- 22 mayo - Sevilla, Cartuja Center CITE
- 28 mayo - Valencia, Jardines de Viveros
- 30 mayo - Valladolid, Teatro Carrión
- 6 junio - A Coruña, Sala Pelícano
- 13 junio - Barcelona, Razzmatazz 1
- 19 junio - Córdoba, Plaza Toros Los Califas
- 20 junio - Albacete, Antorchas Fest
- 26 septiembre - Bilbao, Santana 27
- 2 octubre - Málaga, Paris 15
- 3 octubre - Granada, Industrial Copera
- 29 enero 2027 - Madrid, Movistar Arena
La fecha del Movistar Arena en 2027
Tal y como contaron en Cuerpos especiales, Sidecars comenzará la gira fuera de nuestras fronteras para terminarla en la capital española. "Vamos a empezar la gira en Ciudad de México y el 29 de enero del 2027 vamos a estar en el Movistar Arena de Madrid", explicaron.
Y sobre anunciar un concierto con tanta antelación, explicaron: "Es porque no hay hueco, no por otra cosa". "La música en directo está gozando de un momento increíble y el calendario del Movistar Arena es acojonante. No hay fechas hasta mediados de 2027", compartieron los artistas.