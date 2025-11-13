Todo sobre las entradas de Viva Suecia y su gira 'Hecho en tiempos de paz': precios, dónde y cuándo comprarlas

Queda muy poco para hacerte con las entradas de la ampliación de la esperada gira de Viva Suecia, Hecho en tiempos de paz. Y es que la banda ha decidido recorrerse España en 2026, con conciertos que prometen pasar al siguiente nivel de la música en directo.

La banda murciana, que presentó su nuevo disco el pasado viernes 31 de octubre en el Movistar Arena de Madrid, no ha parado de sumar fechas a su esperadísimo tour, pero por fin llegó el día de poder comprar las entradas de estos nuevos conciertos.

En concreto, los nuevos shows anunciados por Viva Suecia serán en Sevilla, Toledo, Alicante y Pamplona y muy pronto habrá también fecha en Barcelona. Y es este jueves 13 de noviembre cuando podrás hacerte con los tickets.

Cuándo y dónde comprar las entradas de Viva Suecia

Si eres un gran fan de Viva Suecia, tendrías que haberte apuntado a la lista de espera que habilitaron para acceder a la preventa exclusiva, que es este jueves 13 de noviembre a las 12:00.

Para el resto de interesados en asistir a los cuatro conciertos nuevos, las entradas se pondrán a la venta este mismo jueves 13 de noviembre a las 13:00 a través de la página web de Viva Suecia.

Cuánto cuestan las entradas de Viva Suecia

El precio de las entradas puede variar según el tipo de entrada, pero también el recinto del concierto. No obstante, gira alrededor de los 41 euros.

Conciertos de la gira Hecho en tiempos de paz