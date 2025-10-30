Todo lo que se sabe de 'LUX' de Rosalía: nuevos adelantos, 13 idiomas y las referencias de 'Berghain'

Queda una semana para tener LUX en nuestras manos. El cuarto disco de Rosalía es uno de los proyectos más esperados del año, y marca un antes y un después en el estilo de la artista.

Desde que se publicara la portada del álbum, los rumores se confirmaron: el proyecto abraza lo orquestal, la ópera y la religiosidad. Ya conocemos muchos detalles del álbum, desde las canciones que lo forman, pasando por las colaboraciones, los adelantos de los temas y todos los idiomas en los que Rosalía canta en este proyecto:

El concepto de 'LUX'

Este cuarto álbum de Rosalía está envuelto en religiosidad, virtuosismo y mucho misticismo. En él, la artista juega a unir lo divino con lo mundano a través de la música, tal y como ha ido adelantando estos meses antes de la presentación oficial del proyecto.

Según se presenta, el disco "traza un amplio arco emocional de mística femenina, transformación y trascendencia — moviéndose entre la intimidad y la escala operística". Ella misma ha explicado recientemente en la Listening Party de Ciudad de México su mayor inspiración: "El disco está inspirado en mujeres, santas, en misticismo femenino por todo el mundo".

Además de Berghain y De madrugá, ya se pueden escuchar unos segundos de algunos otros temas como Sexo violencia y Llantas, La perla, Dios es un stalker, Sauvignon blanc, La rumba del perdón y Mio cristo.

Este es el tracklist completo de LUX:

MOV I

SEXO VIOLENCIA Y LLANTAS

RELIQUIA

DIVINIZE

PORCELANA

MIO CRISTO

MOV II

BERGHAIN

LA PERLA

MUNDOO NUEVO

DE MADRUGA

MOV III

DIOS ES UN STALKER

LA YUGULAR

FOCU 'RANNI

SAUVIGNON BLANC

JEANNE

MOV IV

NOVIA ROBOT

LA RUMBA DEL PERDON

MEMORIA

MAGNOLIAS

Las colaboraciones del cuarto álbum de Rosalía

Entre las sorpresas de LUX se encuentran los featurings que lo forman. Aunque no se han desvelado qué canciones serán -más allá de Björk e Yves Tumor en Berghain- se conoce que todas las colaboraciones podrían ser de artistas femeninas.

Entre ellas se encuentran Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y Yahritza. Además, la artista ha colaborado con la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana y la Orquesta Sinfónica de Londres.

Las portadas de 'LUX'

Rosalía presentó la portada principal de su cuarto álbum, en la que aparece la propia artista enfundada en un hábito que simula una camisa de fuerza y un velo que cubre su cabeza, evocando a la figura de una monja. Con los labios pintados de dorado, su rostro es relajado y con los ojos cerrados, dejándose abrazar por lo religioso.

En las ediciones físicas del álbum se incluyen otras imágenes de lo más variadas. En ellas se puede ver a Rosalía desnuda en una cama, opero también en primer plano y envuelta de destellos de luz.

Todos los idiomas de 'LUX'

En la entrevista de Rosalía con el periodista Joe Coscarelli en The New York times, ha desvelado de dónde nace la esencia de su álbum: "Si hago este álbum es por el amor a la curiosidad, queriendo aprender otros idiomas, queriendo entender mejor lo ajeno. Cuando entiendes lo demás quizás puedes entenderte mejor a ti mismo, querer mejor y entender mejor el amor".

Esto le ha hecho componer en 13 idiomas: "Es el resultado de entender cómo funcionan otros idiomas, es también intuición e intentar escribir y ver cómo sonaría en otro idioma". "El mundo está muy conectado, ¿por qué iba a poner una venda en mis ojos? No tiene sentido", ha defendido la artista.

De momento se conoce que Rosalía ha compuesto en español, latín, siciliano, alemán, inglés y ucraniano. "Me tiré un año solo haciendo las letras", ha desvelado la artista.

'Berghain', en referencias

El preludio de LUX ha dado mucho de qué hablar, tanto por su sonoridad como por el videoclip, el cual corre a cargo de CANADA, productora detrás de vídeos musicales de canciones de la artista como TKN, Vampiros, Malamente y Pienso en tu mirá, entre otros. De la escenografía se ha encargado la empresa ZPT, y la compañía ha confirmado que, efectivamente, sí que hay referencias claras del proyecto audiovisual con la película Blancanieves.

La película de Disney fue un recurso inspirador para la narración visual. Y no solo para dicha escenas: a través de frames de la película infantil y del videoclip de Berghain, la compañía ha confirmado los paralelismos.

Por otro lado, el simbolismo religioso es claro a lo largo de su obra audiovisual: la iglesia a la que entra, el corazón de Cristo colgado en la pared, sus zapatos... todo ello para evocar espiritualidad.