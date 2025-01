Todo lo que se sabe del nuevo disco de Pablo López

Pablo López no para de componer para otros, como el mismísimo Raphael, mientras compagina su carrera con otros proyectos, como La Voz o El piano. Sin embargo, poco se conoce en lo que se refiere a lanzar un nuevo álbum propio.

Cabe recordar que el malagueño ha publicado cuatro discos en los más de 10 años que lleva en la industria musical: Once Historias y Un Piano en 2013, El mundo y los amantes inocentes de 2015, Camino, fuego y libertad en 2017 y UNIKORNIO (Once millones de versos después de ti) en 2020.

Ahora, después de cinco años de espera, parece que el artista no tardará mucho más en estrenar nuevo disco. Y es que en su primera y última visita a Cuerpos especiales en enero de 2024, el intérprete de El patiodio pistas sobre su próximo álbum.

"Me comprometo a que salga este año. Ya tiene título, es una palabra y tiene la letra 'c'", les aseguró a Eva Soriano y Nacho García en el anti-morning show. En otras entrevistas, el malagueño aseguró que saldría en otoño o principios de invierno.

Sin embargo, el año se ha acabado y lo que ha estrenado Pablo López no es un álbum, sino otra canción: La función. El pasado 22 de noviembre, el de Fuengirola estrenó este single creado junto a Niño Raro, la primera banda con la que tocó el guitarrista antes de participar en Operación Triunfo.

Poco más se conoce del nuevo álbum de Pablo López. Lo que sí se podría intuir quizás es que la letra 'c' que aseguró que formaría parte del nombre del álbum corresponde con el título La función. ¿Se llamará así también el nuevo disco del malagueño?

Sea como sea, y se estrene cuando se estrene, parece que el nuevo proyecto de Pablo López volverá a abogar por la libertad, la que reivindica desde los inicios en la música.

¿Los primeros singles del nuevo disco?

Quasi, Mira cómo bailan, El abrazo más grande de todos los tiempo y La funciónparece que serán algunas de las canciones que se podrán escuchar en el próximo álbum de Pablo López, las cuales ha ido publicando el último año.

Por lo que él mismo ha dicho, ha tenido el privilegio de grabar en el estudio de Abbey Road de Londres, tal y como ha querido plasmar en el videoclip de La función.

"El coñazo que fue ir tuvo su recompensa porque a mí me encanta escribir las cuerdas, pero yo sufro mucho. Aunque se me da bien el inglés, cuando hay que hablar en 'partituro' me cuesta, son culturas diferentes. Eso sí, cuando terminas, se te queda una sensación sonora increíble y ahí es cuando piensas que estuvieron McCarteney, Elton John, Pink Floyd. Pero no es tan romántico, es un curro", contó en Cuerpos especiales.

En esa misma visita al pisito de Eva y Nacho el malagueño se emocionó al recodar sus orígenes y el gran salto que ha podido dar en la música: "Tocaba en la calle, y ahora verme dentro el estudio, en la misma calle... Dan ganas de llorar".