Todos los artistas que despedirán el año en Times Square: Mariah Carey, Chappell Roan, Demi Lovato y más

En España, son muy comunes las galas de cierre de fin de año la noche del 31 de diciembre, pero en Estados Unidos tampoco se quedan atrás. En plena Times Square se celebra cada año la New year's rockin' eve, un show que cuenta con horas de música en directo, entrevistas y, por supuesto, la cuenta atrás para despedir el año.

La noche estará presentada por Ryan Seacrest, como cada año tras la muerte del legendario Dick Clarck en 2012, quien la presentaba siempre. Además, estará copresentada por Rita Ora en Times Square, Chance The Rapper en Chicago y Rob Gronkowski y Julianne Hough en Las Vegas.

La gala New year's rockin' eve será retransmitida en la cadena ABC y la plataforma Hulu, por lo que podrás verlo a través de estos canales a partir de las 2:00 AM.

Desde sus inicios en 1972, artistas de renombre se suben al escenario para cantar algunos de sus mayores éxitos. El cartel de este año no podía ser mejor, con Mariah Carey, la reina de las Navidades, como una de las grandes sorpresas.

A continuación, te contamos quiénes serán los artistas que actuarán en esta noche única.

Todos los artistas

Aunque la lista de artistas invitados ya ha sido publicada, aún falta por saber quién será la cabeza de cartel que corone esta noche. Sin embargo, algo que sí sabemos es que habrá una gran variedad de estilos que convergerán sobre el escenario para contentar todos los tipos de gustos.

Entre las grandes estrellas tenemos a la reina de estas fechas, Mariah Carey, quien es muy probable que cante su éxito All I Want for Christmas o alguno de sus grandes éxitos con los que deslumbrará con su voz. Pero también habrá lugar para el grupo de moda HUNTR/X, formado por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, siendo muy probable que canten su exitoso Golden que no ha parado de sonar este 2025 en las radios.

Pero, hablando de revoluciones de la industria musical, también podremos ver a Chappell Roan, autora de temas como Good Luck Babe! y The Subway.

Zara Larsson, Charlie Puth, OneRepublic, Post Malone y Demi Lovato son otras de las estrellas que no quieren perderse esta noche tan especial.

Sin embargo, no todo será pop esta noche, sino que actuarán artistas como Pitbull y 50 Cent, leyendas de la música urbana que llenarán Times Square de hip-hop y ritmos latinos. Por su parte, Jordan Davis y Leon Thomas serán los encargados de traer el country y R&B.

La lista sigue y sigue, congregando a artistas como: