Todos los guiños del videoclip de 'La Perla': cinturón de castidad, quiénes son los perros y más

Muchos esperaban ver a Rosalía con un vestido de novia muy al estilo de su actuación en The Tonight Show de Jimmy Fallon, pero la artista ha querido apostar por otro tipo de estética, la cual ha desconcertado mucho a sus fans.

Sin embargo, hay quienes ya están sacando teorías sobre qué pasaba por la mente de la cantante al grabar este videoclip y ya estamos pudiendo sacar cosas en claro: Rosalía quería estar bien protegida.

Un traje de esgrima, un uniforme de hockey, una vestimenta de protección contra mordidas de perros, una ropa interior que parece un cinturón de castidad...

Y es que, si algo buscaba Rosalía con este videoclip es que hay que estar bien protegidos contra "las perlas", pero hay otros detalles que quizás puedan guardar un significado oculto.

Ataque, protección y defensa

Para este videoclip, Rosalía ha querido hacer uso de vestimenta pensada para el ataque y defensa, y en concreto para los deportes de contacto. Nada más empezar, podemos ver a Rosalía vestida de esgrima y haciendo florituras con un florete, con el cual nos amenaza al cantar las estrofas "tienes el podio / de la gran desilusión".

Además, también podemos verla llevar una vestimenta de hockey — con sus protecciones—mientras patina en un estadio de esta disciplina, la cual es bastante agresiva y requiere de mucho contacto.

¿Referencia a sus ex?

Una referencia que algunos fans han encontrado en el videoclip tiene que ver con los dos perros que pasea Rosalía con correa.

Uno de ellos es un braco de weimar albino con los ojos azul claro, mientras que el otro es un dóberman de ojos marrones. Para algunos, el primero de ellos sería su reciente expareja Jeremy Allen White y el otro Rauw Alejandro, o quizás C. Tangana.

Además, hay que destacar que cuando aparece con ellos lo hace llevando un traje de protección contra mordeduras que utilizan los adiestradores de perros.

Cinturón de castidad incluido

Con una actitud y vestimenta que a muchos fans ha recordado a la época de Motomami, Rosalía aparece caminando por la calle y conduciendo un coche mientras fuma, escucha música y toma un smoothie.

Sin embargo, lo más llamativo de su indumentaria es una ropa interior metálica, la cual recuerda a un cinturón de castidad. Esta prenda enfatiza en la idea de protección ante un ataque externo, en este caso una barrea para alejarse de las relaciones sexuales, quizás, tras una mala experiencia con la perla.

Además, hay que tener en cuenta que este elemento se utilizó durante la Edad Media, influenciado por la tradición cristiana, para que las mujeres se mantuvieran fieles a sus maridos.

El lugar donde le fueron infiel

Según rumores difundidos por redes sociales, durante su relación con Rauw Alejandro, él habría sido infiel a Rosalía y ella lo habría descubierto en el acto en un lugar bastante peculiar: un estadio de hockey.

Si esto fuera cierto, la elección de este espacio para la grabación del videoclip tendría aún más sentido, sobre todo teniendo en cuenta que se ha relacionado a Rauw Alejandro fuertemente con este tema.