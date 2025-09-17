Todos los españoles nominados a los Latin Grammy 2025: de Aitana a Dani Martín

Los Latin Grammy 2025 han revelado este miércoles 17 de septiembre la lista completa de sus nominados. Muchos de ellos se transformarán en ganadores durante la gala del próximo 13 de noviembre, que tendrá lugar en Las Vegas con Bad Bunny como claro favorito por sus 12 menciones.

Un año más, España se hace notar con varios cantantes nacionales entre las numerosas categorías de los premios, con Alejandro Sanz como líder por sus tres nominaciones en categorías principales: Grabación del año, Canción del año y Álbum del año. A él le siguen Leiva y Judeline con tres nominaciones, Nathy Peluso y Aitana con dos menciones y Yerai Cortés, Dani Martín, Rusowsky, Joaquín Sabina, Guitarricadelafuente y Valeria Castro con una aparición.

Alejandro Sanz

Tras presentar un premio en la última edición, Alejandro Sanz volverá a subirse al escenario de los Latin Grammy con cuatro nominaciones por su disco ¿Y ahora qué? y por su canción Palmeras en el jardín.

Grabación del año - Palmeras en el jardín

- Canción del año - Palmeras en el jardín

- Álbum del año - ¿Y ahora qué?

- Mejor álbum pop contemporáneo - ¿Y ahora qué?

Leiva

El último álbum de Leiva, Gigante, le ha otorgado tres nominaciones a los Latin Grammy con Ángulo muerto como composición destacada en la categoría Mejor canción pop/rock.

Mejor álbum de rock - Gigante

- Mejor canción pop/rock - Ángulo muerto

- Mejor diseño de empaque - Gigante

Judeline

La andaluza Judeline destaca en las categorías de música alternativa gracias a su disco experimental Bodhiria, que incluye el tema Joropo, nominado a Mejor canción alternativa.

Mejor álbum de música alternativa - Bodhiria

- Mejor canción alternativa - Joropo

- Mejor ingeniería de grabación para un álbum - Bodhiria

Aitana

Aitana confirma su prestigio internacional y se consagra como una de las artistas españolas más destacadas del pop actual con su nominación a Mejor álbum pop contemporáneo por Cuarto azul, su exitoso y último álbum de estudio que también recibe una mención a Mejor diseño de empaque.

Mejor álbum pop contemporáneo - Cuarto azul

- Mejor diseño de empaque - Cuarto azul

Nathy Peluso

Nacida en Argentina y criada en España, Nathy Peluso vuelve a estar nominada en los Latin Grammy gracias a dos colaboraciones: De Maravishay Xq Eres Así.

Mejor interpretación urbana/fusión urbana - De Maravisha con Tokischa

- con Tokischa Mejor canción urbana - Xq Eres Así con Álvaro Díaz

Yerai Cortés

El alicantino consigue una nominación a Mejor nuevo artista tras el éxito del documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigido por C. Tangana.

Mejor nuevo artista

Dani Martín

El madrileño también se hace notar en las nominaciones de los Latin Grammy 2025 con su último álbum: El último día de nuestras vidas.

Mejor álbum de pop/rock - El último día de nuestras vidas

Rusowsky

A sus 26 años, el artista criado en Fuenlabrada se consolida como uno de los artistas más prominentes del momento con su nominación a Mejor álbum de música alternativa por DAISY.

Mejor álbum de música alternativa - DAISY

Joaquín Sabina

Sabina sigue destacando como uno de los artistas españoles más internacionales, esta vez por su canción Un último vals, compuesta en colaboración con Leiva.

Mejor canción pop/rock - Un último vals

Guitarricadelafuente

El artista más moderno del panorama español consigue una nominación con el videoclip de Full Time Papi por su calidad técnica y su apuesta por el erotismo sibólico.

Mejor video musical versión corta - Full Time Papi

Valeria Castro

Por segundo año consecutivo, Valeria Castro está nominada a los Latin Grammy. Esta vez, no lo ha conseguido por una colaboración, sino por su segundo álbum de estudio: el cuerpo después de todo.

Mejor álbum cantautor - el cuerpo después de todo

Sílvia Pérez Cruz

Junto al argentino Juan Falú, Sílvia Pérez Cruz completa el listado de los españoles nominados a los Latin Grammy 2025 con el álbum Lentamente.