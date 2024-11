Todos los vídeos de Mariah Carey iniciando la Navidad con 'All I Want for Christmas Is You': "It's time..."

"I just want you for my own / More than you could ever know / Make my wish come true / All I want for Christmas is you"... El villancico de Mariah Carey se ha convertido en el himno más característico de la Navidad a nivel global. Así lleva siéndolo tres décadas, desde su estreno en 1994. Sin embargo, el alcance de la canción no para de crecer año tras año.

All I Want for Christmas Is You sigue creciendo desde su lanzamiento oficial. De hecho, en 2019 alcanzó por primera vez el primer puesto en la lista Billboard Hot 100, que recoge los éxitos musicales más vendidos en Estados Unidos. En enero de 2024, Mariah Carey sumó un nuevo hito al conseguir ocupar el primer lugar de la lista Billboard Global 200 en 18 semanas.

Este cúmulo de éxitos, que se intensifican año tras año, ha provocado que la estadounidense abrace la imagen que tiene el mundo de ella como la reina de la Navidad. Por eso, precisamente desde el 2019, Mariah Carey publica un vídeo en sus redes sociales cada 1 de noviembre para despedir Halloween y dar la bienvenida a la Navidad al ritmo de All I Want for Christmas Is You. En este artículo, recopilamos los seis vídeos que lleva compartidos, desde 2019 hasta 2024.

2019

Bajo el lema "It's time..." ["Es la hora..."], Mariah Carey comenzó su andadura con este tipo de vídeos el 2019. El de ese año muestra a la estadounidense yéndose a dormir disfrazada de Halloween el 31 de octubre a las once de la noche, hasta que el reloj da las doce y Carey despierta con un pijama de Navidad y con una llamada especial: la de Santa Claus.

2020

Para el año siguiente, la cantante optó por jugar con el misterio. Un ser monstruoso se mueve entre los pasillos de una casa, hasta que abre una puerta donde Mariah Carey le espera rodeada de árboles de Navidad, con nieve cayendo mágicamente y con un perrito vestido de rojo.

2021

Este año supuso una innovación, ya que Carey aparece vestida de rojo desde el primer segundo del vídeo. Y no solo eso: sino que también lleva un bastón de caramelo a modo de arma, con el que destruye una calabaza con la letra "not" ["no"] para dejar intactas otras dos calabazas que forman la frase "It's time".

2022

Al año siguiente, la estadounidense fue menos sorprendente. En el vídeo, aparece ella pedaleando en una bicicleta estática rodeada de elementos terroríficos, hasta que el día 1 de noviembre invade la pantalla y da paso a una Mariah Carey subida en un reno y cantando su mítico All I Want for Christmas Is You.

2023

En 2023, la cantante volvió a demostrar ser la reina de la Navidad con uno de sus vídeos más icónicos, donde aparece congelada en una gran masa de hielo. Cuatro personas disfrazadas de Halloween rodean a Carey con secadores encendidos para intentar descongelarla, hasta que lo consiguen mientras ella grita "It's time..." y el rojo vuelve a invadirlo todo.

2024

Este último año, Mariah Carey se caracteriza de Morticia Addams para bailar un tango en blanco y negro, hasta que de repente un armario se abre dejando al descubierto su mítico traje rojo. Ella, como en todos los vídeos, grita su lema y todo se transforma en iconografía navideña.