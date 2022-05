El triunfo de Serbia en Eurovisión: lo que ha conseguido la canción 'In Corpore Sano'

In Corpore Sano, la canción de Serbia en Eurovisión 2022, no es una canción más con una llamativa puesta en escena, en la que la artista se lava las manos mientras canta. In Corpore Sano, es una canción con una historia personal muy dura detrás y una reivindicación muy importante.

Ana Duric, conocida bajo el pseudónimo Konstrakta, escribió esta canción después de que Miroslav Ničić, excompañero en la banda Zemlja gruva, falleciese por una leucemia en 2019 al no recibir tratamiento por la Sanidad Pública de Serbia. En su país los artistas no tienen derecho a acceder al sistema sanitario público y Ničić no tenía seguro privado.

La canción no es la historia del artista, va mucho más allá. Es la historia de todos los artistas serbios a los que el derecho a la salud les supone un gran coste en sus vidas.

El gran logro de Konstrakta

Lo mejor de la canción de Konstrakta no es la puesta en escena, ni siquiera que se colocase en el Top 5 de la clasificación final de Eurovisión 2022. Lo mejor es lo que ha hecho a artista con su letra reivindicativa.

"Ha conseguido negociaciones para que los artistas tengan seguridad social en Serbia", según contó ella misma en una entrevista durante los ensayos previos a la gran final.

Qué dice 'In corpore sano', la canción de Serbia en Eurovisión

In corpore sano, la canción de Serbia en Eurovisión, está escrita en serbio, pero eso no ha sido un problema para conquistar al público en Eurovisión.

Su historia y su reivindicación son muy potentes, además la letra traducida a distintos idiomas no ha parado de circular por redes desde que Konstrakta se subió al escenario del pabellón Pala Alpitour de Turín en el primer ensayo de Eurovisión 2022. La canción dice así

¿Cuál puede ser el secreto de pelo sano de Meghan Markle?

¿Cuál es el secreto?

¿Cuál es el secreto de la salud sana Megan Markle?

¿Cuál es el secreto? (¿Qué es el secreto?)

Creo que se trata de la hidratación profunda.

Dicen que todo es claramente visible en la piel y el cabello.

Por ejemplo, los círculos oscuros alrededor de los ojos indican problemas hepáticos.

Ronquidos alrededor de los labios puede ser un bazo agrandado

Un bazo agrandado no es bueno, no es hermoso.

Y el artista debe estar sano

[Estribillo]

Estar sano, ser saludable

Estar saludable, bit-bit-bit, ser saludable

Estar sano, ser saludable

Ser saludable, debe, debe, debe, debe

Es una gran felicidad que existe.

Sistema nervioso autónomo

No tengo que controlar mi ritmo cardíaco

El corazón late, el corazón simplemente supera.

Días de verano, colores brillantes, mis faldas en mi cuerpo.

Mis faldas, el perro y yo

Los dos caminamos, cuentan los escalones, la falda va alrededor de mi pierna.

Caminamos y eso es todo.

Y no tiene que ser mejor, el corazón simplemente late.

Doy confianza, déjalo llamar.

Doy confianza, dejé que golpee, déjalo respirar.

Dios de la salud, Dios de la salud, Dios de la salud.

(Buena salud) no tengo un folleto

Entonces, cómo seguirme (en nombre de la salud)

Para cuidarme (en nombre de la salud)

El artista es invisible (en nombre de la salud).

No me ves, es magia (en nombre de la salud)

Un artista puede ser saludable.

[Estribillo]

Estar sano, ser saludable

Estar saludable, bit-bit-bit, ser saludable

Estar sano, ser saludable

Estar sano, puede, puede, puede

[Coro]

En Corpore Sano, en Corpore Sano

En Corpore Sano, en Corpore Sano

En Corpore Sano, en Corpore Sano

El corpus es Sanum y qué haremos ahora.

tengo que ir al baño

Animus Tristis en Corpore Sano

No estaba esperando nada en el cuerpo.

tengo mucha diversion

Y ahora qué