Lady Gaga, Adele, Sam Smith, Elton John, John Legend, Eminem, Jorge Drexler, Bob Dylan… son algunos de los artistas que en las últimas dos décads han subido al escenario del Teatro Dolby de Los Angeles en la ceremonia de los Premios Oscar. No lo hicieron para actuar, o mejor, no sólo lo hicieron para actuar, subieron para recoger la ansiada estatuilla dorada.

Ellos forman parte de la lista de compositores que se han llevado el Oscar a Mejor canción original en lo que llevamos de siglo XXI. Una lista que el día 24 de abril, cuando se celebre la gala en la Meca del cine, incorporará nuevo miembro.

Este año, por primera vez en su carrera, Laura Pausini podría llevarse una estatuilla. Lo haría con la canción Seen (Io sì), de la banda sonora de la película La vida por delante de Netflix, por la que ya se ha llevado el Globo de Oro.

La italiana no lo tiene fácil. Compite contra grandes composiciones como Fight for you de H.E.R para Judas y el mesías negro; Hear my voice de Celeste para El juicio de los 7 de Chicago; Husavik de Molly Sandén y Will Ferrell para Eurovision song contest: the story of fire saga; y Speak now de Leslie Odom Jr. para Una noche en Miami.

La mañana del 25 de abril se sabrá cuál formará parte de la lista, por ahora aquí están las 20 canciones que han ganado el Oscar en estas últimas dos décadas.

2020. (I’m Gonna) Love Me Again, de Elton John — Rocketman

2019. Shallow, de Lady Gaga — Ha nacido una estrella

2018. Remember Me, de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez — Coco

2017. City of Stars, de Benj Pasek y Justin Pau — La La Land

2016. Writing's on the Wall de Sam Smith — 007 Spectre

2015. Glory, de John Legend — Selma

2014. Let It Go de Kristen Anderson-Lopez y Robert López — Frozen

2013: Skyfall de Adele– 007 Skyfall

2012. Man or Muppet , de Bret McKenzie — Los Muppets

2011. We Belong Totheger de Randy Newman — Toy Story 3

2010. The Weary Kind de Ryan Bingham — Crazy Heart

2009. Jai Ho de A. R. Rahman y Sukhwinder Singh — Slumdog Millionaire

2008. Falling Slowly de Glen Hansard y Markéta Irglová — Once

2007. I need to Wake Up de Melissa Etheridge — Una verdad incómoda

2006. It’s Hard out Here for a Pimp de Terrence Howard y Taraii P. Henson — Hustle & Flow

2005. Al Otro Lado del Río de Jorge Drexler — Diarios de motocicleta.

2004. Into the West de Annie Lennox — El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey

2003. Lose Yourself de Eminem — Milla 8

2002. If I Didn’t Have You de de Randy Newman — Monstrous S.A

2001. Things Have Changed de Bob Dylan — Wonder Boys

