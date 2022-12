Varry Barva arrasa en Castellón con un exclusivo showcase electroacústico

Varry Brava ha arrasado en Castellón con uno de los showcase más divertidos de la mano de Europa FM. El evento ha tenido lugar en la sala La casa de la mar la noche del jueves 22 de septiembre, una fecha que jamás se le olvidará a los asistentes del evento.

Una exclusiva cita electroacústica en la que no podían faltar temazos con Bajo la luz perfecta, Danceteria o Raffaella, tema en honor a Raffaella Carrà con el que el grupo indie pop se presentó al Benidorm Fest con miras de representar a España en Eurovisión.

Las entradas no tardaron en agotarse, pues sus fans no quisieron perderse esta increíble oportunidad de asistir a una cita única y exclusiva con la banda de Orihuela para y bailar y cantar al son de sus hits más conocidos ¿Te apuntas a la próxima parada de Varry Brava? ¡Nosotros no nos lo vamos a perder!