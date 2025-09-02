Veintiuno anuncia su nuevo single, 'Pide un deseo por mi', en un concierto sorpresa | Gorka García

Veintiuno sabe cómo conquistar a sus fans. Si bien el próximo 18 de septiembre protagonizarán un showcase en Valencia con Europa FM y pronto sabremos cuándo saldrán las entradas, su última jugada ha sido sacando la carta del misterio.

Y es que el grupo dio un concierto sorpresa de lo más especial este 31 de agosto, pero hasta poder vivirlo en primera persona la banda ha ido lanzando pinceladas.

Veintiuno revolucionó a sus seguidores con unas coordenadas y una dirección. ¿El resultado? Un atardecer en la playa de El Aguilar —en Asturias—, un showcase acústico y el anuncio de su próximo single.

Hace unos meses que la banda lanzaba su nuevo disco, La balada de delirio y equilibrio, un repertorio de trece canciones con una sorpresa que muy pocos esperaban. En la versión digital del disco había un track oculto que no estaba disponible, pero que dejaba ver el título de lo que aparentemente podía ser una canción. Ese audio, llamado La noche de perseidas creó mucho revuelo y conspiraciones diferentes, pero los seguidores de Veintiuno empezaron a pensar que se desbloquearía llegada la mítica noche de las perseidas.

Efectivamente, el 12 de agosto ese audio se desbloqueó dando pie a un audio de Diego Arroyo desvelando una fecha, una hora y unas coordenadas.

Después de jugar a las adivinanzas, la banda desveló el lugar exacto donde darían un concierto muy íntimo, enseñando también los primeros acordes de Pide un deseo por mí, su nuevo single. Esta canción nació en la playa de El Aguilar durante la noche de Perseidas y en esa misma playa la cantaron en primicia un año después, logrando crear un ambiente mágico.

Fueron muchas las personas que recorrieron cientos de kilómetros para vivir esta experiencia bien de cerca. Y su esfuerzo llegó premiado por un show acústico de lo más especial.

Estreno muy pronto de Pide un deseo por mí

Tras presentar en intimidad Pide un deseo por mí, Veintiuno invitó a todo el mundo a escribir sus deseos en un papel y meterlos en una trituradora para que la magia suceda.

Este viernes 5 de septiembre Veintiuno estrena Pide un deseo por mí, un tema que trasladar a la playa de El Aguilar con su magia.