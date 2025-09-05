Veintiuno se envuelve de pop rock emocional en 'Pide un deseo por mí', su nueva canción
Veintiuno lanza Pide un deseo por mí, un tema de amor desenfrenado que surgió de una escena romántica en la playa de El Aguilar. La banda le canta así al amor más puro a ritmo de pop rock.
Apúntate al showcase exclusivo de Veintiuno en Valencia con Europa FM
Veintiuno celebra el final del verano por todo lo alto. El jueves 18 de septiembre serán los protagonistas de un show exclusivo de Europa FM en Valencia y este viernes vuelven con el estreno de Pide un deseo por mí, un tema de lo más especial.
La canción nació como track oculto de su último disco, La balada de delirio y equilibrio, y ha acabado cobrando vida por sí misma dando paso a la nueva etapa musical del grupo.
Todo comenzó en 2024, cuando la pareja presenció una romántica escena en la playa de El Aguilar en Asturias. Una pareja de ancianos bailando al son de la música de una radio dio rienda suelta a la creatividad de Diego Arroyo. "Había una canción sobre sentir algo tan fuerte por alguien que es lo bueno, es lo malo, y lo es todo al mismo tiempo", expresó recientemente el grupo sobre el tema.
“Te llevo tan dentro que a veces quisiera gritarte un te quiero, mandarte a la mierda y volver a cámara lenta”, dice la letra de la canción que estrenaron en la playa asturiana en un concierto sorpresa el 31 de agosto que reunió a fans de toda España.
Ahora Pide un deseo por mí ya es una realidad, y esa historia de amor tan profunda y melancólica se cuela en los oídos de todos los seguidores de Veintiuno. Con su ritmo característico, esta vez le cantan al amor sin tapujos.
Letra de 'Pide un deseo por mí'
[Verso 1]
Llega brisa hasta la orilla
De la playa de Aguilar
Ya no quiero morir joven
Llévame a la eternidad
Ojalá que el tiempo borre
Lo que intentas olvidar
La vejez es conformarse y lo de menos es la edad
Quiero subir más alto, llegar más tarde
Y si no vienes tú, que no venga nadie
[Estribillo]
Pide un deseo por mí
Lo hacemos a medias
Como si fuera el final
La escena perfecta
Te llеvo tan dentro que a vecеs quisiera
Robarte un te quiero, mandarte a la mierda y volver
A cámara lenta
[Verso 2]
Si cuando acabe todo
Ya no puedes quedarte
Llévame de maleta
Prometo no pesarte
Porque tú y yo
Con la luna en el centro
Somos frescos de Goya en movimiento
[Estribillo]
Pide un deseo por mí
Lo hacemos a medias
Como si fuera el final
La escena perfecta
Te llevo tan dentro que a veces quisiera
Robarte un te quiero, mandarte a la mierda y volver
A cámara lenta
[Puente]
Por los amigos, los que estuvieron
Los impostores, los que se fueron
Cierra los ojos, pide un deseo
Y que le jodan al mundo entero
[Estribillo]
Pide un deseo por mí
Lo hacemos a medias
Como si fuera el final
La escena perfecta
Te llevo tan dentro que a veces quisiera
Robarte un te quiero, mandarte a la mierda y volver
A cámara lenta
Te llevo tan dentro que a veces quisiera
Robarte un te quiero, mandarte a la mierda y volver
A cámara lenta