Veintiuno se envuelve de pop rock emocional en 'Pide un deseo por mí', su nueva canción

Veintiuno celebra el final del verano por todo lo alto. El jueves 18 de septiembre serán los protagonistas de un show exclusivo de Europa FM en Valencia y este viernes vuelven con el estreno de Pide un deseo por mí, un tema de lo más especial.

La canción nació como track oculto de su último disco, La balada de delirio y equilibrio, y ha acabado cobrando vida por sí misma dando paso a la nueva etapa musical del grupo.

Todo comenzó en 2024, cuando la pareja presenció una romántica escena en la playa de El Aguilar en Asturias. Una pareja de ancianos bailando al son de la música de una radio dio rienda suelta a la creatividad de Diego Arroyo. "Había una canción sobre sentir algo tan fuerte por alguien que es lo bueno, es lo malo, y lo es todo al mismo tiempo", expresó recientemente el grupo sobre el tema.

“Te llevo tan dentro que a veces quisiera gritarte un te quiero, mandarte a la mierda y volver a cámara lenta”, dice la letra de la canción que estrenaron en la playa asturiana en un concierto sorpresa el 31 de agosto que reunió a fans de toda España.

Ahora Pide un deseo por mí ya es una realidad, y esa historia de amor tan profunda y melancólica se cuela en los oídos de todos los seguidores de Veintiuno. Con su ritmo característico, esta vez le cantan al amor sin tapujos.

Letra de 'Pide un deseo por mí'

[Verso 1]

Llega brisa hasta la orilla

De la playa de Aguilar

Ya no quiero morir joven

Llévame a la eternidad

Ojalá que el tiempo borre

Lo que intentas olvidar

La vejez es conformarse y lo de menos es la edad

Quiero subir más alto, llegar más tarde

Y si no vienes tú, que no venga nadie

[Estribillo]

Pide un deseo por mí

Lo hacemos a medias

Como si fuera el final

La escena perfecta

Te llеvo tan dentro que a vecеs quisiera

Robarte un te quiero, mandarte a la mierda y volver

A cámara lenta

[Verso 2]

Si cuando acabe todo

Ya no puedes quedarte

Llévame de maleta

Prometo no pesarte

Porque tú y yo

Con la luna en el centro

Somos frescos de Goya en movimiento

[Estribillo]

Pide un deseo por mí

Lo hacemos a medias

Como si fuera el final

La escena perfecta

Te llevo tan dentro que a veces quisiera

Robarte un te quiero, mandarte a la mierda y volver

A cámara lenta

[Puente]

Por los amigos, los que estuvieron

Los impostores, los que se fueron

Cierra los ojos, pide un deseo

Y que le jodan al mundo entero

[Estribillo]

Pide un deseo por mí

Lo hacemos a medias

Como si fuera el final

La escena perfecta

Te llevo tan dentro que a veces quisiera

Robarte un te quiero, mandarte a la mierda y volver

A cámara lenta

Te llevo tan dentro que a veces quisiera

Robarte un te quiero, mandarte a la mierda y volver

A cámara lenta