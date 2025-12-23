Venta de entradas del concierto de Alcalá Norte en el Movistar Arena de Madrid: precios y dónde comprarlas

Alcalá Norte presentará su segundo álbum en su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid . Te contamos todos sobre la venta de entradas.

Alcalá Norte da un salto exponencial en su inicio de carrera con un concierto en el Movistar Arena de Madrid.

La banda de pop rock conquistará el pabellón más importante de la capital con un gran show programado el 20 de febrero de 2027, el cual servirá como carta de presentación del segundo álbum de estudio de la banda.

Aunque el disco todavía no tiene fecha prevista de estreno, la banda adelanta que será un proyecto con un sonido mejor que el primero, según dicen en Instagram. Así, el concierto combinará sus himnos más conocidos con las nuevas canciones que marcarán esta nueva etapa.

Este concierto será el primer gran evento de la gira que acompañará el lanzamiento del segundo álbum. La banda promete un directo renovado, con una puesta en escena que refleje la evolución sonora y estética que han experimentado desde su debut. Antes de esta cita, tienen programados tres conciertos en la Sala La Riviera de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona.

Cuándo empieza la venta de entradas

La venta general de entradas para ver a Alcalá Norte en el Movistar Arena de Madrid arranca este martes 23 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas

Eso sí, tras anunciar el show comenzó una preventa de un cupo limitado de entradas a precio reducido a través de este enlace.

Dónde puedo comprar las entradas

Las entradas para el gran show de Alcalá Norte se pueden adquirir a través de feverup.com, lasttour.org y movistararena.es además de linktr.ee/Alcala_Norte.

Precio de las entradas

De momento se desconocen los precios oficiales del concierto de Alcalá Norte en el Movistar Arena, dado que es su concierto más ambicioso hasta la fecha. Habrá que esperar al inicio de la venta general de entradas.