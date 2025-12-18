Venta de entradas del cuarto concierto de Leiva en Madrid en 2026: dónde y cuándo comprarlas y precios
Leiva no para de sumar nuevas fechas en su final de gira con Tour Gigante, y añade un cuarto concierto en el Movistar Arena, que tendrá lugar el 8 de septiembre de 2026. ¡No te quedes sin entradas!
Leivaencara el 2026 con un fin de gira de Tour gigante que cada vez hace más honor a su nombre. Y es que dada la alta demanda de sus conciertos, el artista ha decidido sumar otra fecha.
Así lo anunció el artista desde redes sociales: "Os dejo este vídeo desde Argentina, Buenos Aires. Estoy aquí una temporada grabando lo que va a ser mi próximo disco y no quería que se terminase el año sin dejar de agradeceros la brutal acogida que habéis dado a la gira GIGANTE. Por acompañarme y haber generado una cosa brutal. Ha sido la mejor gira de mi vida. Y por este motivo os quería contar que voy a sacar una cuarta fecha en el Movistar Arena de Madrid el día 8 de septiembre de 2026".
"Ojalá nos veamos en estos conciertos y que tengáis un bonito cierre de año", desea el cantautor.
Cuándo salen a la venta las entradas del nuevo concierto de Leiva en Madrid
El cuarto concierto de Leiva en Madrid será el martes 8 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena y después de una preventa el miércoles 17 de diciembre para aquellos que estaban suscritos a la lista de correo del artista, este jueves 18 de diciembre comienza la venta general de entradas.
Dónde comprar las entradas de Leiva en su cuarto concierto en el Movistar Arena
Para poder comprar las entradas del cuarto concierto en Madrid del fin de gira de Tour Gigantehay que acceder a leivaentradas.com. Desde ahí se puede acceder al plano y al tipo de entradas que se prefiera.
Los precios del concierto de Leiva en Madrid
No hay precios oficiales del concierto de Leiva el 8 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid pero se puede intuir que son los mismos que los de las otras fechas en la capital.
En pista las entradas cuestan 49 euros más gastos de gestión y las entradas más baratas de grada son de 35 euros (+GG).
Los cuatro conciertos de Leiva en Madrid
El concierto del 8 de septiembre de 2026 es el cuarto de Leiva en la capital. Los otros son también en septiembre y, para algunos, aún quedan entradas a la venta:
- Martes 8 de septiembre de 2026 - entradas a la venta a partir del 18 de diciembre
- Miércoles 9 de septiembre de 2026 - entradas a la venta
- Martes 29 de septiembre de 2026 - últimas entradas
- Miércoles 30 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
Todas las fechas del 'Tour Gigante Fin de Gira España 2026'
- 12 de junio de 2026 - Lanzarote - Lava Live
- 27 de junio de 2026 - Zaragoza - Ibercaja Estadio
- 3 de julio de 2026 - Vigo - Porto de Vigo
- 4 de julio de 2026 - Vigo - Porto de Vigo - últimas entradas - SOLD OUT
- 18 de julio de 2026 - Cádiz - Cádiz Music Stadium
- 5 de agosto de 2026 - Aranda de Duero (Burgos) - Sonorama Ribera
- 15 de agosto de 2026 - Torrevieja - Parque Antonio Soria/Brilla Torrevieja
- 8 de septiembre de 2026 - Madrid - Movistar Arena
- 9 de septiembre de 2026 - Madrid - Movistar Arena
- 19 de septiembre de 2026 - Oviedo - La Ería
- 29 de septiembre de 2026 - Madrid - Movistar Arena
- 30 de septiembre de 2026 - Madrid - Movistar Arena - SOLD OUT