Venta general Mad Cool 2026: cuándo salen las entradas, dónde comprarlas, precio y cartel

Mad Cool arranca la venta general de entradas para la edición de 2026, que se celebra entre el 8 y 11 de julio en el espacio Iberdrola Music de Madrid.

Después de una preventa que arrancó el 1 de diciembre, este jueves 4 de diciembre todos los interesados en asistir al festival ya pueden comprar las entradas, sin distinción.

Así, podrán ver a grandes artistas como Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde y Nick Cave, entre muchos otros que se anunciaron el pasado 10 de noviembre.

Cuándo empieza la venta general del Mad Cool 2026

La preventa de entradas, que empezó el lunes 1 de diciembre, se cierra este jueves 4 de diciembre a las 9:59 horas. Solo un minuto después, a las 10:00 horas de este jueves, empieza la venta general.

Dónde comprar los abonos del Mad Cool 2026

Como cada año, el lugar oficial para comprar las entradas para el Mad Cool 2026 es la propia web del festival. La dirección exacta es www.madcooltickets.com.

Precios del Mad Cool 2026

Los abonos del Mad Cool 2026 se puede comprar por días o al completo:

ABONOS COMPLETOS

El precio del abono completo varía si se trata de venta nacional o internacional, por el envío de la pulsera:

Precio compras nacionales

Abono 4 días general - 240 euros + gastos de distribución.

Abono 4 días VIP - 425 euros + gastos de distribución.

Entrada de día general – 95 euros + gastos de distribución.

Entrada de día VIP – 160 euros + gastos de distribución.

Precios compras internacionales

4-Day Pass - 250 euros + booking fee

4-Day VIP Pass - 430 euros + booking fee

1-Day Ticket - 105 euros+ booking fee

1-Day VIP Ticket - 170 euros+ booking fee

ENTRADAS DE DÍA

Las entradas de día son 10 euros más caros en venta general.

Entrada de día general – 95 euros + gastos de distribución.

– 95 euros + gastos de distribución. Entrada de día VIP – 160 euros + gastos de distribución.

¿Cuántas entradas puede comprar una persona?

El máximo de entradas que puede comprar una persona son 10. Las pulseras serán enviadas todas a la misma dirección.

Qué artistas actúa en el Mad Cool 2026: el cartel completo

El día 8 de julio el festival dará el pistoletazo de salida con artistas como Foo Fighters, Moby, The War On Drugs o Wold Alice entre otros. La segunda jornada, la protagonizarán un elenco de artistas compuesto por artistas como Florence + The Machine, Jennie, Lorde, Teddy Swims, Zara Larsson, Charlie Puth o The Blaze. Duranteel día 10 de julio, se subirán al escenario grandes nombres como Twenty One Pilots, Kings Of Leon, Halsey o Pixies. El broche de oro lo pondrán cantantes y agrupaciones como Nick Cave, Pulp, The Black Crowes o David Byrne en el último día de este festival.

8 de julio, miércoles

Foo Fighters

Moby

The War On Drugs

Wolf Alice

The Last Dinner Party

The Warning

Jehnny Beth

The War and Treaty

Palaye Royale

Dogstar

Hot Milk

VILLANELLE

HotWax

Hoonine

MADMADMAD

Bigger Splash

9 de julio, jueves

Florence + The Machine

Jennie

Lorde

Teddy Swims

Zara Larsson

Renée Rapp

Charlie Puth

The Blaze (DJ set)

CMAT

Sadie Jean

Zimmer90

Chloe Slater

Frost Children

Son Mieux

Florentenes

La Paloma

Boys Noize

Palms Trax

Yung Prado

Amrita (The Loop)

10 de julio, viernes

Twenty One Pilots

Kings Of Leon

Pixies

Halsey

A Perfect Circle

Interpol

Sigrid

Holly Humberstone

Midnight Generation

Cliffords

Usted Señalemelo

Karen Dió

Rio Kosta

My First Time

Polo & Pan (DJ set)

Bunt.

Swimming Paul

Weval

Maesic (The Loop)

11 de julio, sábado