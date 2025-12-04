Venta general Mad Cool 2026: cuándo salen las entradas, dónde comprarlas, precio y cartel
Después de la preventa iniciada el 1 de diciembre, este jueves 4 de diciembre arranca la venta general de los abonos del Mad Cool 2026. Repasamos todo lo que tienes que saber para adquirir las entradas.
Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde y Nick Cave, protagonistas de Mad Cool 2026
Mad Cool arranca la venta general de entradas para la edición de 2026, que se celebra entre el 8 y 11 de julio en el espacio Iberdrola Music de Madrid.
Después de una preventa que arrancó el 1 de diciembre, este jueves 4 de diciembre todos los interesados en asistir al festival ya pueden comprar las entradas, sin distinción.
Así, podrán ver a grandes artistas como Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde y Nick Cave, entre muchos otros que se anunciaron el pasado 10 de noviembre.
Cuándo empieza la venta general del Mad Cool 2026
La preventa de entradas, que empezó el lunes 1 de diciembre, se cierra este jueves 4 de diciembre a las 9:59 horas. Solo un minuto después, a las 10:00 horas de este jueves, empieza la venta general.
Dónde comprar los abonos del Mad Cool 2026
Como cada año, el lugar oficial para comprar las entradas para el Mad Cool 2026 es la propia web del festival. La dirección exacta es www.madcooltickets.com.
Precios del Mad Cool 2026
Los abonos del Mad Cool 2026 se puede comprar por días o al completo:
ABONOS COMPLETOS
El precio del abono completo varía si se trata de venta nacional o internacional, por el envío de la pulsera:
Precio compras nacionales
- Abono 4 días general - 240 euros + gastos de distribución.
- Abono 4 días VIP - 425 euros + gastos de distribución.
- Entrada de día general – 95 euros + gastos de distribución.
- Entrada de día VIP – 160 euros + gastos de distribución.
Precios compras internacionales
- 4-Day Pass - 250 euros + booking fee
- 4-Day VIP Pass - 430 euros + booking fee
- 1-Day Ticket - 105 euros+ booking fee
- 1-Day VIP Ticket - 170 euros+ booking fee
ENTRADAS DE DÍA
Las entradas de día son 10 euros más caros en venta general.
- Entrada de día general – 95 euros + gastos de distribución.
- Entrada de día VIP – 160 euros + gastos de distribución.
¿Cuántas entradas puede comprar una persona?
El máximo de entradas que puede comprar una persona son 10. Las pulseras serán enviadas todas a la misma dirección.
Qué artistas actúa en el Mad Cool 2026: el cartel completo
El día 8 de julio el festival dará el pistoletazo de salida con artistas como Foo Fighters, Moby, The War On Drugs o Wold Alice entre otros. La segunda jornada, la protagonizarán un elenco de artistas compuesto por artistas como Florence + The Machine, Jennie, Lorde, Teddy Swims, Zara Larsson, Charlie Puth o The Blaze. Duranteel día 10 de julio, se subirán al escenario grandes nombres como Twenty One Pilots, Kings Of Leon, Halsey o Pixies. El broche de oro lo pondrán cantantes y agrupaciones como Nick Cave, Pulp, The Black Crowes o David Byrne en el último día de este festival.
8 de julio, miércoles
- Foo Fighters
- Moby
- The War On Drugs
- Wolf Alice
- The Last Dinner Party
- The Warning
- Jehnny Beth
- The War and Treaty
- Palaye Royale
- Dogstar
- Hot Milk
- VILLANELLE
- HotWax
- Hoonine
- MADMADMAD
- Bigger Splash
- Florence + The Machine
- Jennie
- Lorde
- Teddy Swims
- Zara Larsson
- Renée Rapp
- Charlie Puth
- The Blaze (DJ set)
- CMAT
- Sadie Jean
- Zimmer90
- Chloe Slater
- Frost Children
- Son Mieux
- Florentenes
- La Paloma
- Boys Noize
- Palms Trax
- Yung Prado
- Amrita (The Loop)
- Twenty One Pilots
- Kings Of Leon
- Pixies
- Halsey
- A Perfect Circle
- Interpol
- Sigrid
- Holly Humberstone
- Midnight Generation
- Cliffords
- Usted Señalemelo
- Karen Dió
- Rio Kosta
- My First Time
- Polo & Pan (DJ set)
- Bunt.
- Swimming Paul
- Weval
- Maesic (The Loop)
- Nick Cave & The Bad Seeds
- Pulp
- The Black Crowes
- David Byrne
- Kasabian
- Jalen Ngonda
- The Vaccines
- Matt Berninger
- The Reytons
- Persia Holder
- Overpass
- TSSFU
- Supermodel
- Richie Hawtin
- Nina Kraviz
- Aerea
- Luxi Villar (The Loop)