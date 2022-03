Vicente Seguí, ganador de OT, se retira de la música por una enfermedad

PIDE QUE NO LE ESCRIBAN

Vicente Seguí se coronó como primer ganador de la tercera edición de Operación. Desde entonces, ha continuado dedicándose al mundo de la música aunque bastante alejado del círculo mediático.

19 años después de ganar OT, Vicente ha anunciado a través de un comunicado en redes sociales que abandona la música por problemas de salud.

"Este mensaje a muchas y muchos de vosotros os dará igual, pero esta escrito en concreto para todas y todos los que me habéis dado cariño, amor, compañía y apoyo entre otras muchas cosas “BUENAS” durante casi 20 años", ha empezado escribiendo, para llegar al motivo de esta decisión: "Estoy enfermo y necesito curarme".

"Voy a dejar la música, de momento totalmente y no se si en un futuro podré retomarla desde un punto de alegría pura y verdadera", ha continuado.

Por último, el cantante ha pedido por favor a sus seguidores que no se pongan en contacto con él, ya que necesita recuperarse tranquilamente: "A todos aquellos que tenéis mi numero de teléfono, si veo que no tengo los resultados que necesito por el móvil, tendré que bloquear muy a mi pesar, pero si es así no te lo tomes como un ataque a tu ayuda y persona, es simplemente para mi supervivencia".

"Cuando os necesite, os buscaré, y si vosotros me seguís queriendo buscar y encontrarme, así será y si no, no pasa nada, os deseo lo mejor a todas y todos y mucha felicidad para todos los que tenéis los corazones puros. Os quiero y eternamente agradecido por todo lo bueno y mágico", ha concluido.