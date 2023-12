Villancicos alternativos para una Navidad diferente

Ni Noche de Paz ni Arre Borriquito ni El tamborilero . Tampoco All I Want for Christmas Is You o Last Christmas. En esta lista encontrarás una selección de villancicos alternativos compuestos por artistas actuales para vivir una Navidad diferente .

La Navidad es época de música, y no necesariamente de los clásicos y repetitivos villancicos que empiezan a sonar al llegar diciembre y de los que muchos acaban hartos antes incluso de que llegue la Nochebuena.

Porque hay canciones navideñas de nueva generación —no, no hablamos de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey o Last Christmas de Wham!— que resultan mucho más divertidas y menos monótonas y que pueden convertirse en la alternativa musical perfecta para estas fiestas.

Son composiciones de artistas actuales como Bon Jovi, Lori Meyers, Justin Bieber, Miley Cyrus, Ariana Grande, Maroon 5 o Abraham Mateo, que se han propuesto hacernos olvidar las panderetas, la zambomba y el tambor para hacernos disfrutar de una Navidad diferente y también menos ruidosa.

Si quieres quieres que la banda sonora de estas fiestas no sea la de siempre y que tus artistas favoritos te acompañen a lo largo de estos días, hazte con nuestra playlist y haz de estas fiestas una experiencia alternativa.

