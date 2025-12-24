Los villancicos ya no hablan de Jesús, hablan de amor: así han evolucionado las canciones de Navidad

Los villancicos han evolucionado radicalmente desde su origen. Al principio, este término hacía referencia a una "canción popular breve que frecuentemente servía de estribillo", según la RAE. Durante sus años de esplendor, entre los siglos XV y XVIII, los villancicos no estaban relacionados con la Navidad ni con la religión, sino que eran composiciones pegadizas, de fácil transmisión y de diversas temáticas.

A partir del siglo XVIII, el villancico fue quedándose relegado a las celebraciones navideñas. Según detalla la filóloga Silvia Iriso en El gran libro de los villancicos, la Iglesia vio una oportunidad en estas canciones y se empezaron a componer villancicos sobre la figura de Jesucristo o de la Virger.

Los villancicos clásicos, más religiosos

En la actualidad, la primera definición del término villancico es: "Canción popular, principalmente de asunto religioso, que se canta en Navidad". Entre los clásicos españoles más populares, destacan títulos como Los peces en el río, Campana sobre campana, Hacia Belén va una burra rin, rin o Ande la marimorena. Todos ellos hablan sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret, y sus orígenes van desde el siglo XVI al XX.

El burrito sabanero es uno de los clásicos más recientes, publicado en 1972 y creado por el artista venezolano Hugo Blanco Manzo. "Si me ven, si me ven, voy camino de Belén", repite la letra, que hace referencia al lugar donde nació Jesús. Uno de los villancicos tradicionales más conocidos es Noche de paz (1833), una composición austriaca también de temática cristiana: "Ha nacido Jesús / Pastorcillos que oíd anunciar / No temáis cuando entréis a adorar / Que ha nacido el amor".

El amor invade los villancicos modernos

Aunque los villancicos clásicos siguen sonando cada Navidad, las canciones más escuchadas en la actualidad apenas mantienen relación con el nacimiento de Jesús. Estas composiciones, que inundan las radios y las plataformas de streaming en diciembre, se alejan de las letras religiosas para cantarle a un sentimiento más universal: el amor.

Los ejemplos más evidentes son los más populares desde hace años: All I Want For Christmas Is You (1994), de Mariah Carey, y Last Christmas (1984), de Wham!, que realmente no surgió como un villancico, sino como una historia de desamor: "La Navidad pasada te di mi corazón / Pero al día siguiente lo regalaste / Este año, para salvarme de las lágrimas / Se lo daré a alguien especial", dice el estribillo de George Michael.

"Oh, bebé, lo único que quiero para Navidad eres tú", canta Mariah Carey

La composición de Mariah Carey, en cambio, sí nació como una canción navideña... de amor. El propio título evidencia el interés romántico de la letra, donde la estadounidense prioriza este sentimiento por encima de los regalos o de la nieve: "Porque solo te quiero aquí esta noche / Abrazándome muy fuerte / ¿Qué más puedo desear?".

Desde el estreno de All I Want For Christmas Is You, muchos otros artistas pop han copiado su fórmula con un éxito parecido. Ariana Grande, por ejemplo, publicó en 2014 un villancico que cada año adquiere mayor popularidad: Santa Tell Me. Aunque la letra menciona a Papá Noel, su temática es puramente romántica: "Santa, dime si de verdad estás ahí / No hagas que me enamore otra vez / Si él no va a estar aquí el próximo año", dice el estribillo.

Por su parte, Justin Bieber canta en Mistletoe (2011) que estará "debajo del muérdago" aunque "debería estar jugando en la nieve" porque su prioridad es el amor. En Underneath The Tree (2013), Kelly Clarkson celebra que ya no está sola en Navidad —"Encontré lo que buscaba / Un amor destinado para mí"—. También Sia le canta al romance en Snowman (2017), donde fantasea con que su amante es un muñeco de nieve: "Por favor, no llores, sin lágrimas ahora / Es Navidad, mi amor".

Los nuevos villancicos españoles también son canciones de amor

Los ejemplos anteriores son de artistas internacionales que triunfan en las listas de éxito globales, pero en España ocurre lo mismo. Aunque siguen haciéndose versiones de villancicos clásicos y religiosos —véase El burrito sabanero, de David Bisbal—, las nuevas composiciones le cantan al amor.

Un ejemplo de ello está en la canción que da nombre al disco navideño del andaluz, Todo es posible en Navidad (2024). En este caso, la letra omite cualquier referencia a elementos cristianos y plantea un único deseo: "Que dure siempre nuestro amor". "Antes de estar contigo / Diciembre era tan frío / Y hoy, se me derrite el corazón / Hoy quiero cantar, llevarte a bailar", canta Bisbal.

Aún más reciente es el disco navideño de Edurne, estrenado este mismo 2025. En él se incluye Siempre es Navidad junto a ti (2020), una canción que compuso ella misma con otros dos músicos. De nuevo, Jesús no aparece y la temática coincide con los villancicos de Mariah Carey, Ariana Grande o David Bisbal: no importan los regalos, importa el amor.

"Deja los regalos sin abrir / Y dime que me quieres / [...] / Tú eres todo lo que quiero", canta Edurne

Durante las últimas décadas, los artistas componen villancicos con mensajes de amor y felicidad con un objetivo: generar empatía entre el gran público, que ahora es menos religioso respecto a siglos anteriores. Así, aunque los clásicos navideños como Noche de paz seguirán sonando con fuerza, ahora el amor romántico triunfa por encima del amor a Jesús.