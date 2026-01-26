Violeta Hódar versiona “Aunque Es De Noche' de Rosalía en su fin de gira

Violeta Hódar ha cerrado su primera gira, Violeta tour, en el tetro Circo Price de Madrid. Después de meses recorriéndose salas y teatros de ciudades como Valencia, Bilbao, Barcelona y Granada, la artista ha puesto la pincelada final en la capital.

Y lo ha hecho con una cita de lo más especial para su público. Y es que la de Granada ha modificado ciertas partes del show para cerrar el tour por todo lo alto.

La gran sorpresa llegó de la mano de Cris Lora, la ganadora de Operación Triunfo 2025. Las dos andaluzas protagonizaron una actuación histórica para los amantes del talent musical al son de Me pelea. Pero, además, Violeta también sorprendió con otro tema.

La granadina entonó junto a un guitarrista flamenco una versión de la canción Aunque es de noche de Rosalía. Con mucha sensibilidad y respecto, Violeta hizo suyo el armonioso tema en una última noche en directo.

La artista ya cantó en su paso por Operación Triunfo 2023 este tema de manera improvisada en la Academia, y los fans han apreciado lo especial que ha sido este momento desde un concierto suyo.