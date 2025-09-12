Viva Suecia estrena 'Querer' como adelanto de su nuevo disco y del anuncio de su gira

Después de arrasar este verano con Sangre, Viva Suecia regresa con un nuevo sencillo cargado de emoción y visceralidad. Querer es una declaración de amor ciego, una entrega total en la que uno pone todo su ser a disposición de la otra persona. "Dime que me quieres, yo sé lo que hay que hacer / [...] / Dime que te duele, yo sé lo que hay que hacer", repite el estribillo.

La canción arranca con la intimidad de una balada rock construida a piano, guitarra acústica y voz, pero pronto evoluciona hacia un sonido más reconocible de la banda murciana: muros de guitarras distorsionadas y un sintetizador protagonista que elevan el tema hasta convertirlo en uno de esos himnos que se cantan a pleno pulmón en los directos.

Con Querer, Viva Suecia reafirma su capacidad para emocionar sin perder la contundencia que los ha convertido en una de las bandas más importantes de la escena nacional. Un tema que conecta de manera directa con sus seguidores y que promete convertirse en otro imprescindible dentro de su repertorio.

El disco

El viernes 10 de octubre llega Hecho en tiempos de paz, el quinto álbum de estudio de Viva Suecia del que formará parte Querer. "Paz es lo que sientes cuando haces aquello que te apasiona, lo que sentimos con estas canciones y lo que anhelamos que haya tras ella. Paz, la utopía en la que encontramos refugio durante el proceso de composición y grabación de este disco", comenta la banda.

"¿Quién creéis que son las colaboraciones?", preguntaron los integrantes a sus seguidores, que no han dudado en echar su imaginación a volar, proponiendo nombres como Arde Bogotá o Amaral. Todo puede pasar, no hay que olvidar que Viva Suecia contó con Luz Casal en el álbum El amor de la clase que sea...".

El álbum cuenta con once canciones, de las cuales cuatro ya conocemos:

Mala Prensa

Sangre (ft. Siloé)

(ft. Siloé) Fuimos felices aquí

Querer

Tú y yo contra los demás (ft. *******)

(ft. *******) Los afortunados

Dolor y gloria

Una bandera que nos sirva a los dos

Gente normal

Deja encendida una luz

Melancolía (ft. ******)

La gira

El pasado 7 de septiembre, durante el pregón oficial de las Fiestas de Murcia, Viva Suecia sorprendió a su público al desvelar en exclusiva la primera fecha confirmada de su próxima gira: el 17 de octubre de 2026 en Espacio Norte (Murcia). Un concierto muy esperado que ha agotado entradas en preventa en apenas una hora.

El resto de fechas de la gira se anunciarán este domingo 14 de septiembre en las redes oficiales de la banda. Las entradas se pondrán a la venta el próximo miércoles 17 de septiembre a las 12.00.