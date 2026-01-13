Viva Suecia logra el Disco de Oro con el álbum 'Hecho en tiempos de paz'

¡Viva Suecia está de celebración! ¡Su 2026 ha empezado a lo grande!

Su disco Hecho en tiempos de paz acaba de recibir el Disco de Oro por sus ventas consolidando a la banda murciana como la gran banda referentes del pop-rock nacional.

"Creemos que es la mejor noticia que podrían darnos para empezar el año... JODEEEER, QUÉ FUEEEERTEEEEEE!!!! 🤘🔥", escriben Rafa, Fernando, Jess y Alberto al compartir la noticia con sus seguidores de Instagram. "Jamás nos imaginamos una gira así para presentar un disco, nos dejáis sin palabras a cada paso que dais con nosotros y no podemos estar más agradecidos 💛💙".

Con este disco, que presentaron el 31 de octubre en un concierto en el Movistar Arena de Madrid, Viva Suecia saldrá de gira a lo largo de 2026 y promete hacer vibrar a sus fans en cada plaza. "Gracias por crear y compartir tiempos de paz, os queremos y os prometemos que esta gira va a ser INOLVIDABLE", apuntan en la publicación sobre el tour que cerrarán en Barcelona ya en 2027.

Las fechas de la gira de Viva Suecia

Viva Suecia arranca la gira Hecho en tiempos de paz el 20 de febrero en Valladolid, con el cartel de Entradas Agotadas colgado, y la cierra el 16 de enero de 2027 en Barcelona. Todavía es posible ir a alguno de los conciertos.