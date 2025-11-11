Viva Suecia suma nuevas fechas a la gira 'Hecho en tiempos de paz': ciudades, fechas y cuándo salen las entradas

Viva Suecia sigue sumando fechas a su gira Hecho en tiempos de paz y ya tiene 13 conciertos cerrados para 2026. La banda murciana, que presentó su nuevo disco el pasado viernes 31 de octubre en el Movistar Arena de Madrid, ha anunciado cuatro nuevas paradas que le llevarán a recorrer España a lo largo del próximo año. Cada vez hay más ciudades marcadas en rojo en su calendarios...

En concreto, los nuevos conciertos anunciados por Viva Suecia serán en Sevilla, Toledo, Alicante y Pamplona y muy pronto habrá también fecha en Barcelona.

"Barcelona, ​​¡no nos olvidemos de vosotros! Pronto les daremos una noticia preciosa que nos emociona muchísimo y que nos hace una ilusión tremenda!", han apuntado en el vídeo compartido en redes para anunciar las nuevas fechas de la gira.

Las ciudades y fechas de la gira 'Hecho en tiempos de paz'

Con el anuncio de los nuevos conciertos (marcados en negrita en la siguiente lista), Viva Suecia tiene ya 13 fechas cerradas para 2026.

Valladolid - 20 feb 2026 (2ª fecha) - 50% vendido

Valladolid - 21 feb 2026 - SOLD OUT

Valencia - 28 feb 2026 - 95% vendido

Zaragoza - 20 mar 2026 - 95% vendido

A Coruña - 18 abril 2026 - 65% vendido

Bilbao - 25 abril 2026 - 75% vendido

Granada - 16 mayo 2026 - 60% vendido

Sevilla - 7 de junio de 2026

Toledo - 20 de junio de 2026

Alicante - 11 de julio de 2026

Madrid - 7 octubre 2026 - SOLD OUT

Pamplona - 7 de noviembre de 2026

Murcia - 17 octubre 2026 - SOLD OUT

Cuándo salen las entradas de los nuevos conciertos de Viva Suecia

Las entradas de los conciertos anunciados previamente ya están a la venta y las de los nuevos conciertos estarán disponibles a el jueves 13 de noviembre a 13:00 horas.

Y si quieres acceder antes que nadie, puedes apuntarte a la preventa exclusiva, que se inicia a las 12:00 horas. Los enlaces para acceder son los siguientes: