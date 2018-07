Will Smith rapea para los colombianos Bomba Estéreo

Will Smith regresa a la música. El actor colabora en el remix de Fiesta, el single de Bomba Estéreo, un grupo musical colombiano, y lo hace rapeando en ‘spanglish’. Podríamos estar ante uno de los ‘hits’ de este invierno, ya que cuenta con todos los ingredientes para enganchar, es pegadiza y en ella se fusionan los estilos que caracterizan a la banda latina: la música electrónica, el rap y los sonidos caribeños, como la cumbia y la champeta.

“Cuando me dijeron que Will Smith quería colaborar en un remix con Bomba Estéreo no me lo podía creer. Esta oportunidad de trabajar con Will es mucho más de lo que habríamos soñado. Es solo magia”, decía emocionado el líder de la agrupación, Simón Mejía. Comentan que en la última visita del intérprete al país latinoamericano quedó prendado del sonido electro-tropical de este trío musical, con lo que fue fácil convencerle para participar en esta canción que hace referencia al Carnaval de Baranquilla.

El tema, que acaba de salir al mercado hace pocos días, ha recibido una nominación a los Grammy Latinos, que se celebrarán el 19 de noviembre. Sería realmente un ‘bombazo’ que la estrella cinematográfica de 47 años hiciera una aparición estelar en el escenario del Barclays Center de Brooklyn. Hace una década que no le vemos en su faceta como cantante, con la que ha obtenido cuatro premios Grammy. Mientras nos tendremos que conformar con el vídeo, grabado en Los Ángeles, que se estrena en pocos días.