A Yarea le cuesta respirar en 'Sin un buen final', su nueva canción

"No tengo remedio / Son ya las tres y siento / Que me cuesta respirar". Estos son los tres primeros versos de Sin un buen final, el tercer sencillo del próximo disco de Yarea.

"Es el tercer adelanto de lo que será mi tercer álbum, que verá la luz en 2026", ha dicho la artista en redes sociales. "Una noticia tan especial solo podría estar acompañada de un tema tan especial como este. Este álbum son los trozos de mi corazón, son las cosas que no me atrevo a decir hablando".

Tras Involuntario(2024), Yarea sigue demostrando un cuidado milimétrico a la hora de componer para abordar temáticas como el desamor, las memorias no vividas o la melancolía. "No sé si puedo quererte / Tal vez sería diferente / Si hubiera sido en mi ciudad / ¿Ya no te alegras de verme? / Por qué soy yo la que siempre / Se queda sin un buen final", canta en el estribillo.

Sin un buen final se suma a los otros dos adelantos de Yarea, Casi todo el tiempo y Las cosas que pasan por mi cabeza, los cuales formarán parte un álbum del que aún se desconoce el título o la fecha exacta de lanzamiento.