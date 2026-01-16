Yarea vive la misma experiencia emocional desde dos perspectivas distintas en 'Gigante' y 'Pequeño', sus nuevas canciones
Una canción que habla con otra. Es lo que plantea Yarea en su primer lanzamiento de 2026. La cantante estrena doble single, Gigantey Pequeño, y presenta una misma experiencia emocional desde polos opuestos.
Gigante nace de un momento concreto y físico: un trayecto en moto, desde el asiento de copiloto, intentando poner palabras a una sensación que empezaba siendo mínima —una duda, un miedo breve— y que poco a poco se convierte en algo desbordante. La canción retrata ese proceso íntimo en el que lo que parecía controlable acaba ocupándolo todo, invadiendo el espacio mental hasta hacerlo irrespirable. Hasta hacerse Gigante.
La primera parte de esta dupla musical habla de ansiedad, insomnio y pensamientos que crecen en silencio. Yarea canta sobre fantasmas que aparecen cuando el ruido externo desaparece y lo hace de manera contenida pero a la vez intensa. La fragilidad y la tensión conviven sin artificio en este tema.
El contrapunto llega con Pequeño, una canción que sirve como reverso emocional de ese relato. Si Gigante representa la invasión del miedo, Pequeño propone un cambio de perspectiva. Se trata mirar lo que duele desde otro lugar, reducirlo, hacerlo manejable. No niega lo anterior, pero lo recoloca.
Con este doble lanzamiento, Yarea vuelve a hacer gala de su capacidad para convertir experiencias profundamente personales en canciones reconocibles, honestas y precisas.
Gigante y Pequeño no son solo dos canciones: son dos tamaños posibles para una misma herida.