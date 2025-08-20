Zara Larsson estrena 'Crush', su nuevo tema sobre un amor prohibido

Después de diez meses sin lanzar nueva música y un año y medio de su último disco VENUS, Zara Larsson regresa con Crush, un sencillo que apunta a convertirse en el himno perfecto del verano para los enamorados. Pero si este tema va a calar en alguien será en aquellos que tengan un amor prohibido, concretamente aquellos que hayan sufrido un flechazo con otra persona cuando aún tienen pareja.

El tema ha sido coescrito por la propia Zara Larsson y Helena Gao y ha sido producida por Margo XS, MNEK y Zhone. En las últimas semanas, la canciónMidnight Sun se ha viralizado en TikTok, logrando más repercusión gracias al apoyo de famosos y artistas como Kylie Jenner, Ariana Grande y Halle Berry. Este mismo camino parece estar llevándolo la canción Crush, que ya ha sido utilizada en cientos de vídeos.

Este tema se encontrará dentro de su nuevo disco Midnight Sun, el cual verá la luz el 26 de septiembre.

Un amor prohibido

El tema habla sobre la "tortura" que es enamorarse de alguien cuando ya te encuentras en una relación buena que no quieres perder. En palabras de Zara: "No puedo perderlo por una fantasía". Pero, aun así, no puedes evitar sentirte así y seguir hablando con él toda la noche.

Este tipo de enamoramiento es algo muy común en parejas ya muy asentadas, donde la pasión y la espontaneidad han quedado en un segundo plano. Y es que Zara hace mención a esto mismo: "Solo sé que disfruto de la adrenalina / Entonces me golpea como la realidad / No puedo perderlo por una fantasía". En esta situación, no puedes hacer otra cosa que sentir miedo, pues, si cometes un error, podrías arruinar tu vida.

Todo este drama de desamor avanza en medio de tonos suaves y un ritmo sutil, llegando a adquirir en el estribillo un beat enérgico y decidido.