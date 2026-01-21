Zayn interpreta por primera vez en directo 'Die For Me', el descarte de One Direction que incluirá en su disco

El debut de Zayn Malik en el Dolby Live de Las Vegas ha supuesto también un debut musical. El cantante británico aprovechó la primera de sus siete noches en este conocido anfiteatro para estrenar cinco temas, incluido el descarte de One DirectionDie for Me que formará parte de su nuevo disco.

El intérprete de Pillowtalk abrió la noche con una nueva canción, lo que pronto se interpretó como una declaración de intenciones. La noche sería una noche de estrenos y, de hecho, una cuarts parte de las canciones que formaron parte del setlist lo fueron.

Aunque la primera canción de Zayn fue un estreno, los otros cuatro se hicieron de rogar y llegaron hacia el final del show. Die for me fue la penúltima, justo antes de cantar Pillowtalk, y su estreno vino acompañado de un anuncio. El cantante confirmó que será su próximo single.

El anuncio no ha sido una sorpresa para los fans de Zyan, entre los que saltaron los rumores cuando el británico subió a sus redes un vídeo del proceso de creación de su álbum en el que mostraba fragmentos de las canciones del tracklist.

Una de las canciones es Die For Me, un descarte del disco FOUR de One Directon, y el último álbum de la banda en el que participó el cantante antes de dejar el grupo en 2015.