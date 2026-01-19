Zayn Malik añade en su nuevo disco una canción del último álbum del artista con One Direction

2026 es el año para las carreras en solitario de los miembros de One Direction.

Harry Styles y Louis Tomlinson lanzarán muy pronto nuevos discos con sus respectivas giras, mientras que Niall Horan también prepara nueva música. Y quien está también en el estudio es Zayn Malik, que ya empieza este año a lo grande.

Fue hace unos días cuando el intérprete de Pillowtalk compartía en redes sociales su proceso de creación. Lo hizo a través de un breve directo en Instagram, donde se atrevió a mostrar algunos fragmentos que formarán su próximo álbum.

Y hubo uno de esos adelantos que dieron de qué hablar especialmente a los fans: se trató de un trozo de una canción que se relacionó directamente con Die For Me, un descarte del álbum FOUR, el último en el que Malik participó junto a One Direction antes de dejar la banda en 2015.

Hace más de 10 años se descartó el tema para el disco, pero ahora Malik parece que lo rescatará para su proyecto en solitario. El sonido similar se nota ligeramente modificado, pero todo apunta a que será una de las canciones del quinto álbum de Zayn Malik.

Una residencia en Las Vegas

Del 20 al 31 de enero Zayn Maik tiene una cita con su público en una residencia de conciertos en Las Vegas, concretamente en el Dolby Live at Park MGM, donde se espera que interprete algún tema inédito de su álbum.