Zoë Kravitz ha escuchado el disco de Taylor Swift y da su veredicto

El anuncio del próximo lanzamiento deThe Life of a Showgirl, el duodécimo álbum en la carrera de Taylor Swift que verá la luz el próximo 3 de octubre de 2025, ha sido una de las noticias más destacadas de la industria musical de los últimos meses.

La de Pensilvania ha enloquecido a los swifties con este nuevo hito en su carrera, que estaban deseosos de escuchar nueva música de su diva, quien se ha inspirado en personajes como Ofelia de Hamlet en The Fate of Ophelia o Elizabeth Taylor en su canción homónima.

A pesar de que los detalles que se han dado a conocer acerca de este nuevo proyecto han llegado a cuentagotas, algunas de las personas más cercanas a la artista han tenido la oportunidad de disfrutar de estas nuevas composiciones de Taylor Swift en primicia. Tal es el caso de la actriz Zoë Kravitz, que en una entrevista promocional de su nueva película Caught Stealing ha confirmado que ha podido escuchar parte de The Life of a Showgirl.

"He oído fragmentos, es fantástico", ha afirmado de forma contundente la intérprete, que asegura que todas las nuevas canciones de Taylor Swift merecen más de una escucha. "No hay que saltarse nada", ha sentenciado, un carácter que "no es raro" en la música de la cantante.

A pesar de que la actriz no se ha referido al momento en el que ha tenido la oportunidad de escuchar los temas de The Life of a Showgirl, algunos fans han apuntado a que pudo suceder cuando Zoë Kravitz y su madre, Lisa Bonet, tuvieron que refugiarse en casa de la autora de Cruel Summer durante la ola de incendios que asoló parte de Los Ángeles a principios de año.

Unos días en los que, como ha recordado recientemente en el show de Seth Meyers, destruyó por completo uno de los baños de la propiedad de Taylor Swift después de que la serpiente que tiene por mascota Lisa Bonet estuviese apunto de escaparse por un pequeño agujero en la pared. Una anécdota con la que el presentador ironizó indicando que esa serpiente tendría "tres canciones en el próximo álbum" de Taylor Swift.