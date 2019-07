¿Sabes por qué tu perro te mira cuando está haciendo caca?

¿Alguna vez te has preguntado por qué los perros miran fijamente a sus dueños mientras hacen sus necesidades?.

La veterinaria Kathryn Primm te da la respuesta: "Lo hacen para sobrevivir, los perros deben ser conscientes del riesgo.Defecar es una de las veces en la vida cuando el animal se siente más vulnerable. Debe apostar una postura para realizar la tarea y debido a esto, no esta en posición de luchar o huir fácilmente".

La gente que tiene perro sabe que cuando están con ellos se sienten en una mayor compañía.. Pues bien, en el momento en el que el animal esta haciendo sus necesidades, es cuando se encuentra 'mas débil', por lo que ellos esperan lo mismos de nosotros, que les protejamos. Esa es la razón por la que miran de esa manera a la persona que le está acompañando en el paseo.

El lenguaje corporal del dueño también es importante por lo que fijan la mirada para saber si se encuentran en una situación de peligro o no. "Creo que los perros se aseguran tener la espalda cubierta contigo mientras están en esa posición vulnerable durante un periodo prolongado", añade la veterinaria Mary Friedman en 'The Dodo'. Las dos expertas en animales aconsejan a las personas con perro que en esa situación mantengan la calma y que no actúen de manera brusca para que el animal acabe de defecar lo antes posible.