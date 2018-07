Cómo usar la pasta de dientes como prueba de embarazo

Porque lo estás buscando, porque no has usado protección, por un retraso en la menstruación... Sea por el motivo que sea, la mayoría de las mujeres se han preguntando alguna vez si estarán embarazadas. Sin embargo, lo que no todas saben es que existe un método casero capaz de decirte si esperas un bebé o no. Para ponerlo en práctica, solo necesitas pasta de dientes.

La ciencia niega su efectividad y sus fiabilidad no está demostrada. Sin embargo, resulta curioso que con un producto tan común como la pasta de dientes puedas resolver una de las preguntas más importantes de tu vida. Eso sí, si quieres asegurarte de tu estado con un 100% de fiabilidad, te recomendamos que compres en la farmacia un test de embarazo.

Pasos para utilizar la pasta de dientes a modo de "predictor"

1. Colocar un poco de pasta de dientes blanca en un vaso de plástico. Es MUY IMPORTANTE que sea de color blanco, si es de otro color no funcionará.

2. Vertemos en el mismo vaso una muestra de orina (con ayuda de una cuchara esterilizada o jeringuilla) y mezclamos.

3. Dejamos reposar durante un par de minutos y observamos. Si la pasta ha cogido un color azulado y aparece espuma, significa que estás embarazada.

La ciencia niega que sea válida básicamente porque la espuma siempre aparece, estés embarazada o no. Esto sucede cuando entran en contacto la acidez de la orina y la alcalinidad del dentífrico.