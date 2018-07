7 consejos para empezar bien el año

Estamos a pocas horas de poner fin al 2017 y empezar un nuevo año. Probablemente ya tienes nuevos propósitos, que quizás no cumplas, como por ejemplo, seguir una dieta más equilibrada, dejar de fumar o ir al gimnasio un par de días a la semana.

Sin embargo, para no frustrarte y cumplir lo que uno mismo se propone, lo mejor es hacerlo con tips más sencillos, que seguro que conseguirás. A continuación, te proponemos siete consejos que te ayudarán a empezar bien el 2018.

1. No te mientas a ti mismo: muéstrate tal y como eres, sobre todo en las redes sociales. No intentes engañarte ni hacerlo al resto, no te tiene que importar lo que piensen los demás. Así que sé consciente de esto cuando uses Facebook, Instagram o Twitter.

2. Reflexiona: si no te conoces ni te entiendes a ti mismo, nadie lo hará por ti. Conecta contigo mismo y así podrás controlar tus emociones.

3. Céntrate en lo que te gusta: lo que nos hace sentirnos bien también nos produce energía positiva y por lo tanto, nos ayuda en muchos sentidos. Así que busca un momento para ti y para tus pasiones.

4. Haz pequeñas cosas para cambiar el mundo: los pequeños gestos pueden convertirse en grandes cambios. Y esto es lo que debes aprender. Si no estás de acuerdo con alguna cosa, seguro que aunque te parezca poco, algo podrás hacer.

5. Aprende a ser más agradecido: en muchas ocasiones es complicado, pero todo tiene su parte positiva, alégrate por las pequeñas cosas. Es más fácil sonreír que enfadarse.

6. Aléjate de lo negativo: para poder cumplir correctamente el punto número 5, debes dejar de lado todo aquello que no te aporta positividad ni cosas buenas.

7. Muévete: hacer deporte es saludable y además produce endorfinas. No hace falta que te encierres en un gimnasio durante horas, solamente necesitas 20 minutos al día para ponerte en forma.