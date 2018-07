Estos son los asientos de un avión en el que tienes más probabilidad de ponerte enfermo

Cuando escogemos nuestro asiento en un avión muchas veces nos guiamos por si preferimos estar al lado de la ventana o en la parte anterior o posterior. Pero más allá de estas preferencias, en el lugar en el que viajes puede aumentar las probabilidades de ponerte enfermo.

Así lo determina un estudio realizado por investigadores de la Emory University en colaboración con la compañía Boeing publicado en la National Academy of Sciences of the United States of America. Como es lógico, cuanto más en contacto estemos con otros pasajeros más opciones tenemos de contagiarnos de los posibles virus que puedan tener.

Así que haciendo un cálculo fácil, los asientos del pasillo son los que están en contacto con un mayor número de pasajeros, siendo dos y tres a cada lado. Además, dentro de una aeronave, los virus de los estornudos, la tos o la propia respiración se expanden como máximo a un metro de distancia, lo que supone un radio aproximado de unas tres filas.

Este no es el único estudio relacionado con la elección de los asientos de un avión a la hora de viajar. Aunque la posibilidad de morir en un accidente de avión es de 1 entre 11 millones, se ha llevado a cabo otro estudio basado analizando todos los accidentes de avión que se han producido en vuelos comerciales en Estados Unidos desde 1971.

Los resultados determinan que los pasajeros situados en la zona de la cola del avión tienen un 69% de posibilidades de sobrevivir, frente al 49% de los pasajeros situados en la parte delantera. Los que viajan en la zona de las alas del avión tendrían un 56% según este estudio.

Así que si no quieres contagiarte de una gripe y no quieres morir en el hipotético caso de tener un accidente, te recomendamos que escojas un asiento de la cola pegado a la ventana. ¡Pero ya sabes que esto tan sólo es estadística!