Gisela se sincera sobre haber tenido un hijo a los 45 años: "Yo no quería ser madre"

Gisela, artista reconocida por su paso por Operación Triunfo 2001 y por dar voz a personajes de Disney como Elsa en Frozen, dio a luz a su hijo Indiana el 30 de marzo de 2024 con su marido José Ángel Ortega.

Antes, la cantante había sufrido dos abortos en cinco años en el intento de quedarse embarazada. Además, durante el último embarazo, ingresó en urgencia en dos ocasiones mientras esperaba a su bebé por una piedra en el riñón.

Sin embargo, al final todo salió bien y Gisela ha querido sincerarse ahora sobre su instinto materno "tardío", ya que ha tenido a su primer hijo con 45 años. Ha hablado sobre ello durante una charla en el pódcast El (Tabú)rete, donde ha reconocido que durante su vida siempre había defendido que ella nunca sería madre.

"No dije nada y tampoco quería que nadie me dijera que iba tarde"

"Yo no quería ser madre. Tenía muy claro que no quería ser madre, que era una responsabilidad muy grande... El mundo como está, cambio climático, las personas cada vez más individualistas... Es un mundo demasiado hostil", ha empezado diciendo, asegurando que esa visión cambió por completo al llegar un determinado punto de su vida.

"Luego encontré una pareja, se me estabilizó un poquito la vida emocional, la vida laboral, y empezó a despertarse el instinto. Yo creo que empecé a buscar con 37 años, más o menos. Tampoco se lo dije a nadie porque como siempre había sido la abanderada de no tener hijos, pensé: 'Van a pensar que estoy loca como una cabra, así que no digas nada'. Y así fue la historia, no dije nada y tampoco quería que nadie me dijera: 'Pues vas tarde'. No quería sentir esa presión", reconoce Gisela.

La cantante explica que le llegó el instinto en ese momento "por algo vital, profesional". "He vivido una experiencia en mi vida muy grande que me ha llevado a muchos sitios y quería disfrutarlo al máximo también. El instinto fue un poquito tardío. Finalmente, sí se me despertó, si no, no creo que hubiera llegado a ser madre", admite.