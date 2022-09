Justin Bieber ha puesto el pie en el pedal de freno. El artista canadiense ha decidido suspender su gira Justice World Tour para centrarse en su salud. El cantante de 28 años compartió la noticia a través de sus redes sociales explicando cuál es el problema de salud que ha motivado esta decisión.

"A principios de año, hice pública mi lucha conta el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parte de la cara. Como consecuencia de esta enfermedad, no pude terminar la etapa norteamericana del Justice World Tour", escribe el cantante, que en junio ya fue noticia por este mismo motivo. Tuvo que cancelar sus conciertos de junio y parte de julio porque esta afección le había paralizado la cara.

"Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar seguir con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía al público de Brasil.

Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar", añade, sin dar más datos de su posible regreso.

Qué es el síndrome de Ramsay-Hunt de Justin Bieber

En junio, cuando suspendió por primera vez su gira, Justin Bieber anunció que la enfermedad había empeorado aunque no dijo de qué enfermedad se trataba.

Ahora, Bieber se refiere al síndrome de Ramsay-Hunt, también conocido como herpes zóster ótico, una afección que ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de los oídos. "Además de la erupción dolorosa de la culebrilla, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado", explica la Clínica Mayo en su web.

Según esta web, el síndrome "es consecuencia del mismo virus que causa la varicela. Después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse. Cuando lo hace, puede afectar tus nervios faciales".

MedlinePlus señala en su web que "el trastorno afecta principalmente a adultos" y enumera los siguientes síntomas:

Dolor severo en el oído

Erupción dolorosa en el tímpano, en el conducto auditivo externo, en el lóbulo de la oreja, en la lengua o en el paladar en el lado del nervio afectado.

Hipoacusia en un lado

Sensación de que las cosas están girando alrededor (vértigo)

Debilidad en un lado de la cara que causa dificultad para cerrar un ojo, comer (el alimento se cae por el lado de la comisura débil de la boca), hacer expresiones o muecas y movimientos finos de la cara, al igual que descolgamiento facial y parálisis en un lado de la cara

El tratamiento suele ser con antinflamatorios fuertes y también es habitual administrar antivirales. El pronóstico es muy variable, depende de cuándo se detecte el problema y cuáles sean los síntomas: "Si no hay mucho daño al nervio, usted debería estar bien por completo en unas pocas semanas. Si el daño es más grave, es posible que no se recupere por completo incluso después de varios meses".

"En general, las probabilidades de recuperación son mejores si el tratamiento se inicia 3 días después del comienzo de los síntomas. Cuando el tratamiento se inicia dentro de ese tiempo, la mayoría de las personas se recupera por completo. Si el tratamiento se demora más de 3 días, hay menos probabilidades de una recuperación completa. Los niños tienen mayores probabilidades de recuperación completa que los adultos", apunta MedlinePlus.

Enfermedad de Lyme, la otra patología de Justin Bieber

Justin Bieber tuvo que enfrentarse a otro diagnóstico complicado hace ya años cuando sufrió una infección bacteriana causada por la mordedura de garrapatas, de la que habló por primera vez en 2020.

“Han sido dos años difíciles”, confesó en Instagram, donde reveló los motivos de su mala época. "Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme”.

Esta enfermedad, también conocida como Borreliosis de Lyme, es una infección provocada por algunas bacterias del género Borrelia. Puede afectar al sistema nervioso, a la piel, al corazón, a las articulaciones y a los músculos. Esta enfermedad se transmite de manera natural al ser humano a partir de los animales infectados, especialmente de las garrapatas. Es endémica en varios estados del este y el suroeste de Estados Unidos, así como en algunos países de Europa.

Se llama enfermedad de Lyme por la ciudad de Connecticut (Estados Unidos), donde en 1976 se describió por primera tras la aparición de un brote. Su síntoma más frecuente es la aparición de un eritema migrans. Esto es una eflorescencia en la piel en forma de diana, que nace en el lugar donde se produce la picadura de la garrapata. Otros síntomas son el dolor de cabeza, la fatiga y la fiebre, así como el dolor muscular y de articulaciones, ganglios linfáticos inflamados y escalofríos.