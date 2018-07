¡Súmate al #retoEuropaFM!

APÚNTATE AL RETO CON JUANMA ROMERO

Durante nueve semanas podrás participar en el #retoEuropaFM, que te ayudará a llegar en plena forma al verano. Pero no estarás sólo, Juanma Romero también se apunta al reto y cada sábado en el programa ¿Me pones?, explicará sus evoluciones. Además, contará con el apoyo del coach experto en motivación deportiva, Ernest The Fitness Boy, que ha explicado que este reto "No se trata de adelgazar, sino de aprender a sentirse bien".

Si te animas, ¡no te olvides de compartir tus entrenamientos usando el hashtag #retoEuropaFM!