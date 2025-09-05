La reflexión de Antonia San Juan tras anunciar que tiene cáncer: "Puedo estar enferma, pero no vivir en la enfermedad"

La actriz Antonia San Juan ha revelado que padece cáncer. Todavía no sabe de qué tipo, pero ha compartido su diagnóstico con el público.

La canaria de 64 años contó que sufre faringitis crónica, pero que en unas últimas pruebas le habían detectado cáncer. Ahora, San Juan reflexiona sobre la enfermedad, también en redes sociales.

La intérprete ha defendido que la vida continúa pese a la enfermedad, y para ello se ha grabado esperando su turno en una peluquería: "Hace unas semanas cogí hora para la peluquería, pero cuando te dan un diagnóstico de este calibre la tendencia es quedarte en casa. Pero ¿por qué?".

"No tengo que abrazar la enfermedad, tengo que continuar mi vida bastante parecida a la vida que yo llevaba", ha insistido ante sus miles de seguidores.

De esta manera, Antonia San Juan saca fuerza ante el cáncer y defiende que quiere seguir viviendo las cosas del día a día: "Puedo estar enferma, pero no vivir en la enfermedad. Esa es la lección que he aprendido".